25°
24°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Miércoles 25 de Febrero de 2026
Logo Red43
RED43 deportes Esquel
25 de Febrero de 2026
deportes |
Por Redacción Red43

Vuelve el boxeo a Esquel: anuncian la primera pelea de Milagros González en su ciudad natal

El viernes 13 de marzo, habrá 7 combates en el Gimnasio Municipal, con el número fuerte de la joven local, que se enfrentará a Nazarena "La Intocable" Roca, oriunda de la Ciudad de Rawson .
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

El reconocido deportista y entrenador local Rodrigo Peláez, mediante sus redes sociales, anunció que el próximo viernes 13 de marzo, regresa el boxeo a Esquel.

 

En el marco del aniversario de la ciudad, se anunció que el festival cuenta con el aval de la Federación Chubutense de Boxeo y la fiscalización estará a cargo de la Comisión Municipal de Boxeo de la Municipalidad de Esquel.

 

El encuentro será en el Gimnasio Municipal de Esquel, desde las 21 horas, y dentro de pocos días se difundirán los puntos de venta de entradas.

 


Representantes de Esquel, Rawson, Trelew y otros puntos de la provincia se enfrentarán en 7 combates, con el numero central del encuentro entre la esquelense y ex campeona Argentina Evita, Milagros González, quien enfrentará a una de las mejores exponentes nacionales de la categoría hasta 54 KG, la experimentada Nazarena "La Intocable" Roca, oriunda de la Ciudad de Rawson .

 

Estará en juego el cinturón Homologado AMBAPA. A su vez, será la primera vez que "Mily" se presente ante su público local, en más de 30 peleas que ha realizado.

 

En los próximos días, se difundirán los puntos de venta de entradas para este hito en el boxeo local.

 

SL

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Aniversario multitudinario: Esquel celebró sus 120 años
2
 Indignante: Fueron al mirador más visitado y dejaron marcas que generan repudio
3
 En imágenes: así fue la noche aniversario de Esquel
4
 Tierra del Fuego: 140 familias en la calle por el freno de la industria metalúrgica
5
 El Telebingo Chubutense premió a varios vecinos de Esquel
1
 Nahuelpán se suma a los 120 años de Esquel con un gran curanto y turismo de experiencia
2
 Esquel se prepara para la inauguración de la renovada Plaza del Cielo
3
 Búsqueda urgente: desapareció en Esquel y piden colaboración a la comunidad
4
 Rodrigo Cardoso: "Crecer en Esquel es un orgullo y fruto del trabajo diario"
5
 El Gobierno nacional elimina aranceles al aluminio chino: un golpe para Aluar y la industria en Chubut
Deportes
deportes |
Por Red43 -
deportes |
Por Red43 -
Deportes
deportes |
Por Red43 -
deportes |
Por Red43 -
Deportes
deportes |
Por Red43 -
deportes |
Por Red43 -