Vuelve el boxeo a Esquel: anuncian la primera pelea de Milagros González en su ciudad natal

El reconocido deportista y entrenador local Rodrigo Peláez, mediante sus redes sociales, anunció que el próximo viernes 13 de marzo, regresa el boxeo a Esquel.

En el marco del aniversario de la ciudad, se anunció que el festival cuenta con el aval de la Federación Chubutense de Boxeo y la fiscalización estará a cargo de la Comisión Municipal de Boxeo de la Municipalidad de Esquel.

El encuentro será en el Gimnasio Municipal de Esquel, desde las 21 horas, y dentro de pocos días se difundirán los puntos de venta de entradas.



Representantes de Esquel, Rawson, Trelew y otros puntos de la provincia se enfrentarán en 7 combates, con el numero central del encuentro entre la esquelense y ex campeona Argentina Evita, Milagros González, quien enfrentará a una de las mejores exponentes nacionales de la categoría hasta 54 KG, la experimentada Nazarena "La Intocable" Roca, oriunda de la Ciudad de Rawson .

Estará en juego el cinturón Homologado AMBAPA. A su vez, será la primera vez que "Mily" se presente ante su público local, en más de 30 peleas que ha realizado.

En los próximos días, se difundirán los puntos de venta de entradas para este hito en el boxeo local.

