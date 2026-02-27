En abril, habrá nuevos cupos para usar el Natatorio n°2 de Esquel

Los responsables de la Subsecretaria de Deportes Municipal, Hernán Maciel, y el docente Diego Thuman, explicaron los avances que se esperan en el Natatorio n°2, el cual aún no comenzó a utilizarse.



“Hay que resolver algunas situaciones con el tema del agua”, detallaron: “Calculamos que en el mes de abril ya vamos a poder utilizarlo para distribuir las distintas escuelas deportivas. Sabemos que este Natatorio tiene una pileta chica y una pileta profunda, el Natatorio Municipal número 2 cuenta con una sola pileta, entonces las actividades por ahí más avanzadas, el equipo de competición sí podrá disponer del Natatorio Municipal número 2 y las otras vamos a continuar realizándolas en el Municipal número 1”.



Para entonces, proyectan tener nuevos cupos: “Ahí se van a extender los cupos, pero en la primera instancia lo estamos planificando para que lo puedan usar los distintos clubes de la ciudad, las actividades barriales y los equipos que ya tenemos acá”.



Los costos de dichas inscripciones son definidos mediante módulos actualizables: “son por ordenanza, están por ordenanza a través de los distintos módulos, el módulo actualizado en 2.500 pesos este año, así que van a ser todas las escuelas actualizadas con este nuevo módulo”.

SL