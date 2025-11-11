"La Muni Cerca Tuyo" llega este jueves 13 al barrio Matadero

La Municipalidad de Esquel intensificará esta semana el programa “La Muni Cerca Tuyo” con una jornada especial de trabajo en el Barrio Matadero. El evento se realizará el jueves a partir de las 9 de la mañana e implicará el "desembarco de todo el municipio en el barrio para trabajar".

Marcelina Angiorama, subsecretaria de Gobierno, destacó que todas las secretarías estarán presentes en la junta vecinal y recorriendo el barrio. La jornada se llevará a cabo el jueves en la junta vecinal, y no el viernes como suele ser, debido a que ese día se entregan viandas en el comedor del barrio.

Regularización de Tierras y Proyectos de Obras

El área de Catastro y Tierras Fiscales tendrá una participación central en la jornada. Iván Pereyra recordó a los vecinos la importancia de aprovechar la instancia para regularizar cuestiones catastrales o de tierras fiscales.

Pereyra señaló que el objetivo es agilizar trámites que muchas veces quedan inconclusos "por cuestiones de los vecinos". Para facilitar la gestión, se pide a los vecinos llevar antecedentes de tierras fiscales, certificados de ocupación y certificados de conexión.

Además, se informó que se presentarán dos proyectos de cordón cuneta dentro del barrio, uno de ellos sobre la sede vecinal. El equipo buscará recordar a los vecinos cómo se trabaja con el sistema de consorcios y escuchar necesidades fuera de agenda para planificar a futuro.

Se confirmó también que el intendente Matías Taccetta estará presente, ofreciendo la oportunidad de tener "algunas charlas con él y regularizar y hacer el trámite más ágil".

Operativo de Residuos Voluminosos

Mariana López Rey, gerente de GIRSU, anunció que entre hoy a la tarde y mañana se definirá el punto de acopio de residuos. La gestión de residuos voluminosos es un componente clave del programa, que ya ha retirado "más de 50.000 kilos de residuos retirados de diversas corrientes" en los tres barrios anteriores.

El operativo se enfocará en sacar voluminosos y chatarra, como "heladeras, restos de cocinas, todo lo que es residuo metálico voluminoso".

López Rey hizo un llamado a la colaboración: "pedirle a los vecinos que no nos saquen antes y el jueves o el miércoles en la noche que si por favor todo lo que tengan para retirar lo dejen en el punto de acopio que les vamos a informar". El objetivo es trabajar "ordenado y en conjunto" para ser ágiles en el retiro de estos residuos acumulados.

Finalmente, se especificó que el área de Fauna Urbana no estará presente el jueves, sino la semana siguiente, el día martes y jueves, trabajando desde las 9 de la mañana hasta la tarde.



T.B