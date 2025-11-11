La micro destilería familiar "Elder" obtiene habilitación federal para vender y exportar

La micro destilería familiar Elder de Esquel, especializada en una amplia gama de bebidas espirituosas, anunció un festejo abierto a la comunidad para celebrar un doble hito: el cumplimiento de cinco años de trayectoria y la obtención de la certificación nacional que le permite comercializar sus productos en todo el país y exportarlos.

José Elder, dueño y cocinero de profesión, compartió que el evento busca ser un momento de encuentro. "La idea es compartir un rato con la gente y el que esté de paso también, con cualquiera, con todo el mundo".

El festejo tendrá lugar el sábado 15 de noviembre, a partir de las 18:00hs hasta las 22:00hs aproximadamente. La entrada será totalmente gratuita y habrá música, algo para tomar, y se evalúa traer un carrito de comida.

El Nacimiento de un Proyecto Federal

El proyecto de Elder es un emprendimiento familiar donde trabajan el dueño, su mujer y sus hijos. Surgió de una idea inicial con un amigo, pero tomó forma cuando Elder, cocinero con años de experiencia, vio una "posibilidad de crecimiento y de inversión en el rubro".

El reciente logro de la certificación nacional marca un antes y un después para la microdestilería: "Ahora lo podemos hacer, tenemos libre circulación, nuestros productos ya son federales". Esto abre las puertas a la distribución en Bariloche, Córdoba, Misiones, Tierra del Fuego y otras plazas.

De Gin Patagónico a Whisky y Lotes de Rareza

En Elder se producen "bebidas espirituosas casi todas", incluyendo gin, whisky, ron, brandy, vodka y calvadas, entre otras. Actualmente, la producción principal se centra en whisky, ron y gin.

Un pilar de la filosofía de la marca es el uso de materia prima local. Elder destacó el esfuerzo por usar cebada y enebro de la zona para sus productos.

En cuanto al ron, reconoció que es imposible conseguir melaza local, por lo que utilizan producto argentino del norte, de Tucumán o Salta. Sin embargo, el enebro que usan para el gin es "de la zona exclusivamente, pero blendeado con botánicos de afuera".

Además de los productos de línea, Elder experimenta con pequeños lotes únicos, como los aguardientes de remolacha. También buscan utilizar frutas de estación, como las cerezas, para crear "productos únicos, lotes únicos, chicos".

El evento de celebración contará con la participación de varios artistas de la comunidad. Se espera la presencia de la Asociación Galesa para bailar y un grupo de Trevelin que interpreta música celta.

La marca, que fue registrada hace varios años no solo para destilados sino también para cerveza, inició el "juego en la empresa" con esta nueva libertad de distribución.



T.B