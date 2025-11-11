11°
Martes 11 de Noviembre de 2025
sociedad |
Por Redacción Red43

Les prometieron ir a La Bombonera y fueron estafados

Más de 70 personas de Trelew, Rawson, Playa Unión y distintas localidades del Valle Inferior del Rio Chubut se perdieron el superclásico a raíz de la estafa por parte de la agrupación "Pasión Xeneize".
Por Redacción Red43

El responsable de la Agrupación No Oficial “Pasión Xeneize”, de la ciudad de Trelew, lleva organizando viajes para hinchas de Boca Juniors, pero en este superclásico, algo falló.

 

Las víctimas habían sido convocadas ayer al mediodía en el predio de la Laguna Cacique Chiquichano de Trelew, para partir unas horas después hacia el barrio porteño de La Boca, pero el responsable nunca apareció.

 

En el lugar había dos colectivos y una trafic listos para salir, pero los choferes informaron que no se había completado el pago.

 

“Había familias, chicos llorando, fue muy triste. Además del dinero, te quitan la ilusión. Nosotros habíamos pedido permisos en el trabajo, organizado todo. Era la primera vez que íbamos a la cancha y nos quedamos con nada”, lamentó la vecina de Rawson.

 


Según el testimonio de la víctima de la estafa, el organizador pedía más dinero a último momento, alegando que necesitaba completar los fondos para viajar.
Finalmente, más de 40 personas radicaron la denuncia en la Comisaría Segunda de Trelew.

 

