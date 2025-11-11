¿Cambios de funcionarios en la municipalidad?

El intendente de Esquel, Matías Taccetta, reafirmó su enfoque en la profesionalización y eficiencia de la gestión pública como el camino para generar recursos e inversión, al tiempo que anunció que cada uno de sus secretarios tendrá la potestad de modificar sus estructuras de cara a 2026.

Taccetta sostuvo que la clave para la inversión radica en la austeridad: "Para poder invertir y para hacer obras te tiene que sobrar el dinero y para que te sobra el dinero no tenés que gastar en cuestiones que antes se gastaban y que no tenían ninguna utilidad para el común de la gente".

El jefe comunal remarcó que, si bien se trata de un presupuesto voluminoso, la administración se está llevando a cabo de la mejor manera: "Hablamos de un presupuesto de 45 mil millones de pesos y 850 empleados". El Intendente reconoció que "seguramente habrá críticas, seguramente tendremos mucho que mejorar", pero destacó el cuidado puesto en cada decisión de gasto: "cada vez que implementamos alguna cuestión tenemos muy en cuenta de cuánto es el gasto o cuánto es el menor gasto que tenemos".

La Digitalización: Ahorro de Millones y Tiempo

El intendente puso como ejemplo de eficiencia la digitalización de procesos, que generó un ahorro significativo: "Es el único municipio que tiene digitalizado todo el proceso interno". La implementación de expedientes electrónicos y la reducción del gasto en papel y tinta representa "muchísimos millones de pesos y muchísimo tiempo que dejamos de perder".

Esta "deficiencia se traduce después en inversión", lo que permitió la adquisición de maquinaria de última tecnología. Taccetta mencionó la compra de un camión de más de 200 millones de pesos, destacando que "No existe ese camión en toda la Patagonia" y es "de última tecnología". A esto se suma la adquisición de una moto niveladora de más de 400 millones de pesos, todo producto de la "buena administración".

Reflexión a Vecinos y Nueva Estructura

El jefe comunal hizo una reflexión sobre las expectativas ciudadanas: "Siempre me pregunto, ¿Qué es lo que espera la gente de un municipio? Porque quejas van a haber siempre, pero ¿en qué estamos peor que antes? Esa es la pregunta que siempre me hago o le hago a los vecinos". Taccetta sugirió que "habrá que hablar también con vecinos de otras ciudades que tanto valoran lo que se está haciendo acá en Esquel y lamentablemente algunos vecinos no se dan cuenta".

En cuanto a la gestión interna, Taccetta ratificó la decisión de cambiar la estructura municipal: "la gestión que también fue algo audaz, era cambiar una forma de pensar el organigrama y la estructura municipal y ha dado buenos frutos". Subrayó que se disminuyó "considerablemente el costo o el gasto en el sector político de nuestra gestión, comparado con la gestión anterior y vamos a seguir manteniendo este dinamismo".

Posibles Modificaciones Estructurales para 2026

El intendente anunció que, de cara a los objetivos del próximo año, los secretarios tendrán la potestad de ajustar sus equipos: "cada uno de los secretarios tiene la posibilidad, en base a los objetivos que estamos planteando para el 2026, de modificar su estructura".

Taccetta aclaró que no hará cambios a nivel personal en los funcionarios de su primer círculo, pero delega la decisión a sus secretarios "Si es que consideran que no se logran los objetivos porque sus funcionarios no han entendido la forma que tenemos nosotros de trabajar".

El Intendente explicó que el motor de esta medida es el plan estratégico para la ciudad, al cual le puso plazos. Pese a que "Ponerle plazo al sector público a veces es difícil", la intención es "demostrar por qué queríamos ser gobierno", razón por la cual algunos secretarios podrán modificar sus estructuras si los proyectos no se han cumplido.



T.B