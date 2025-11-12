12°
16° 10°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Miércoles 12 de Noviembre de 2025
Logo Red43
RED43 sociedad Esquel
12 de Noviembre de 2025
sociedad |
Por Redacción Red43

Dos propiedades afectadas por un incendio en la medianoche

El trabajo de bomberos impidió que se extienda a más galpones lindantes, explicó el Jefe del área, David Viaytes.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

El Jefe del Cuerpo Activo de bomberos Voluntarios, David Viaytes explicó el operativo desplegado en la madrugada para combatir un incendio en Avenida Alvear, entre Roca y 25 de Mayo.

 


Todo comenzó a la medianoche: “Recibimos una llamada alertando sobre un incendio sobre una estructura en la zona céntrica. Como había personal también dentro de la institución, se pudo salir inmediatamente al lugar. En total, desde el cuartel, se trabajó con 25 voluntarios y con 5 dotaciones de la institución”.

 


Combustible, neumáticos y vehículos en el lugar afectado: “El lugar más grande era una especie de un quincho donde había algunas motocicletas y otros elementos también que se utilizarían para los arreglos y, bueno, cosas de un quincho. La verdad es que tenía mucha carga de combustible”, explicó Viaytes: “El que estaba al lindante era un taller recreativo donde había mucho material combustible, neumáticos y otras cosas, mucho combustible”.

 


Un tercer lugar vecino estuvo cerca de ser afectado: “Por la extensión de las llamas y la intensidad, había comenzado a propagar sobre una vivienda que estaba lindante, en la cual se pudo trabajar rápidamente”. 

 


Una camioneta pudo moverse del lugar a tiempo, pero una de las estructuras resultó con pérdidas totales, y un segundo galpón quemado parcialmente. Ninguna persona le resultó herida.

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Gran incendio en pleno centro de Esquel
2
 La micro destilería familiar "Elder" obtiene habilitación federal para vender y exportar
3
 ¿Cambios de funcionarios en la municipalidad?
4
 Hierbas Patagónicas, única destilería industrial de la región, produce aceites esenciales "únicos en el mundo"
5
 Fueron a un camping y discutieron: la mató a golpes y enterró el cuerpo en la arena
1
 Festejos en Esquel y Trevelin tras la victoria de Boca ante River
2
 Luque en Esquel: “Voy a ser diputado nacional de todos los chubutenses, los que me votaron y los que no”
3
 Emergencia en la Meseta: La tucura pone en riesgo a más de 80 familias rurales
4
 La Escuela 24 Celebró el Día de la Tradición con el "disfrute" de los estudiantes
5
 César Treffinger y Maira Frías participaron del encuentro encabezado por Milei en Casa Rosada
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -