Dos propiedades afectadas por un incendio en la medianoche

El Jefe del Cuerpo Activo de bomberos Voluntarios, David Viaytes explicó el operativo desplegado en la madrugada para combatir un incendio en Avenida Alvear, entre Roca y 25 de Mayo.



Todo comenzó a la medianoche: “Recibimos una llamada alertando sobre un incendio sobre una estructura en la zona céntrica. Como había personal también dentro de la institución, se pudo salir inmediatamente al lugar. En total, desde el cuartel, se trabajó con 25 voluntarios y con 5 dotaciones de la institución”.



Combustible, neumáticos y vehículos en el lugar afectado: “El lugar más grande era una especie de un quincho donde había algunas motocicletas y otros elementos también que se utilizarían para los arreglos y, bueno, cosas de un quincho. La verdad es que tenía mucha carga de combustible”, explicó Viaytes: “El que estaba al lindante era un taller recreativo donde había mucho material combustible, neumáticos y otras cosas, mucho combustible”.



Un tercer lugar vecino estuvo cerca de ser afectado: “Por la extensión de las llamas y la intensidad, había comenzado a propagar sobre una vivienda que estaba lindante, en la cual se pudo trabajar rápidamente”.



Una camioneta pudo moverse del lugar a tiempo, pero una de las estructuras resultó con pérdidas totales, y un segundo galpón quemado parcialmente. Ninguna persona le resultó herida.