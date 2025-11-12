Intentaron tomar ilegalmente terrenos fiscales camino al Cerro La Cruz

La Municipalidad de Esquel, a través de la dirección General de Inspecciones dependiente de la secretaría de Gobierno, y con el acompañamiento de personal policial, intervino este lunes 10 de noviembre en el bosque comunal del barrio Ceferino, camino al Cerro La Cruz, donde se detectó un intento de ocupación ilegal de terrenos fiscales.

El hecho fue advertido alrededor de las 18:10 horas, cuando se tomó conocimiento de que una máquina se encontraba realizando movimientos de tierra y tareas de aplanamiento en el sector. De inmediato, personal municipal se hizo presente en el lugar junto a efectivos de la Comisaría Seccional Primera y del Grupo de Respuesta Inmediata Motorizada (GRIM) de la Policía del Chubut.

Durante la intervención, las autoridades ordenaron el cese inmediato de la actividad y labraron las actuaciones correspondientes, conforme a lo establecido en las normativas municipales y provinciales vigentes.

Según las primeras averiguaciones, la maniobra podría haber sido impulsada por un particular identificado de apellido Santander, ex presidente de la Junta Vecinal del barrio Ceferino, aunque la situación continúa bajo investigación.

Desde el municipio se remarcó que no se avala ningún tipo de ocupación ilegal o uso indebido de tierras fiscales, especialmente en sectores que forman parte del patrimonio ambiental y comunitario de la ciudad.

La gestión municipal reiteró su compromiso con la preservación de los espacios públicos y el cumplimiento de la ley, destacando la articulación permanente con las fuerzas de seguridad para actuar de manera rápida y preventiva ante situaciones de este tipo.