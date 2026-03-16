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16 de Marzo de 2026
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Por Redacción Red43

Natatorio Municipal N° 2: realizan trabajos de pintura y estiman abrir en un mes

La UEPROMU trabaja en el lijado y pintado del vaso del Natatorio Municipal N° 2. Tras detectar fallas en la pintura original ante el uso de sal y temperatura, el municipio prevé la reapertura para mediados de abril.
Por Redacción Red43

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Los trabajos en el Natatorio Municipal N° 2 han entrado en una etapa de definiciones técnicas fundamentales para su durabilidad. Según informó Iván Pereira, titular de la Unidad Ejecutora de Proyectos Municipales (UEPROMU), actualmente se están realizando tareas de lijado y repintado del vaso, una tarea que había quedado pendiente tras priorizar la consolidación estructural del edificio.

 

Pereira detalló que, si bien la estructura de la pileta respondió perfectamente a las pruebas de carga, surgió un inconveniente con el revestimiento original al subir la temperatura del agua. "Cuando pusimos la temperatura correcta de funcionamiento y probamos el sistema de sal, notamos que el azul original se estaba diluyendo", explicó el funcionario.

 

Ante este hallazgo, el municipio decidió vaciar el natatorio para realizar un lijado profundo y aplicar una pintura de caucho clorado, la misma que se utiliza con éxito en el Natatorio N° 1. "Creemos que la sal afectó la pintura original que nunca antes había sido probada con temperaturas altas. Ahora vamos a pintarla realmente para que resista las condiciones de uso intensivo", agregó.

 

Una de las novedades más importantes para la sustentabilidad del complejo es la realización de una perforación propia en las inmediaciones. "Ya encontramos la cota de la napa y el objetivo es no utilizar agua de red para el llenado", señaló Pereira. Este pozo no solo abastecerá la pileta, sino que permitirá avanzar con el proyecto de parquizado integral alrededor del natatorio.

 

El cronograma de trabajo indica que el proceso de secado se verá favorecido por la calefacción ya instalada en el edificio. "Estimamos que para mediados de abril el Natatorio N° 2 ya estará en óptimo funcionamiento, al 100%", aseguró el gerente de la UEPROMU.

 

Además de los trabajos en el vaso, se confirmó la finalización del nuevo hall de acceso y las oficinas administrativas, restando únicamente detalles de seguridad e iluminación para completar la obra.




M.G

 

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