Q.E.P.D.: Le dejaron una corona fúnebre en el jardín de infantes de su hija

Una inquietante manifestación de violencia de género ha generado conmoción en Cerrillos, Salta, después de que Jéssica Juárez, de 32 años, encontrara una corona fúnebre en el acceso al jardín de infantes al que asiste su pequeña hija, corona que llevaba su nombre. La cinta que acompañaba este macabro mensaje llevaba además las inscripciones 'Q.E.P.D.', lo que rápidamente fue denunciado como una directa amenaza hacia su persona.

La madre, sumida en el temor por su seguridad y la de sus hijos, compartió la inquietante escena en redes sociales, exponiendo así al público el temor que le embarga. "Estoy aterrada. No quiero que me ocurra nada a mí o a mis hijos", escribió en un intento de encontrar apoyo y visibilizar su difícil situación. Juárez ya había señalado a su expareja como responsable de incidentes previos de violencia por lo que la atención policial recae sobre él como posible autor de esta última amenaza.



La reacción ante este alarmante gesto no se ha hecho esperar. La fiscal penal encargada del distrito de Cerrillos, Mónica Viazzi, ha iniciado una investigación de oficio con el fin de descubrir al responsable detrás de la intimidante entrega. Mientras tanto, Jéssica y sus hijos cuentan con protección estatal en su domicilio, proporcionada en forma de vigilancia policial continua. Como parte de la investigación, las autoridades han comenzado a realizar análisis detallados de las flores y del material con el que estaba hecha la cinta con el mensaje intimidatorio.



Las fuerzas de seguridad han incrementado sus esfuerzos por esclarecer el asunto revisando los vídeos proporcionados por las cámaras de vigilancia ubicadas alrededor del establecimiento educativo, con la esperanza de identificar a la persona responsable por el insólito acto. Una fuente judicial consultada por Radio Salta explicó que la gravedad del caso reside no solo en el objeto empleado para la amenaza, sino también en el contexto de violencia sistemática que ya había acechado a la familia en el pasado.



La situación ha resonado más allá de los límites de Cerrillos, suscitando debate en torno a la protección efectiva de las víctimas de violencia de género y el papel crucial que las autoridades judiciales deben desempeñar para prevenir que amenazas simbólicas se concreten en daños físicos.