Escándalo en una escuela: docentes dieron a los alumnos las respuestas de un examen

Un fuerte reclamo se desató entre las familias de la Escuela N°30 de Ushuaia, luego de que trascendiera que docentes habrían facilitado las respuestas del examen censal a los alumnos de 6° grado, que se realizará este 12 de noviembre de 2025.

Según relataron algunos padres, los propios estudiantes comentaron que recibieron las respuestas por adelantado, lo que generó sorpresa e indignación en la comunidad educativa. “El examen es para medir el nivel de aprendizaje de los chicos, pero si los maestros mismos les dan las respuestas, ¿qué sentido tiene? Les están enseñando a mentir”, expresó una madre en diálogo con este medio.

El examen censal tiene como objetivo evaluar el rendimiento académico de los alumnos y detectar falencias en el sistema educativo. Sin embargo, la supuesta manipulación de los resultados encendió las alarmas entre los padres, quienes cuestionan el rol de los docentes involucrados.

A esto se suma que la escuela lleva varios días sin clases, lo que habría motivado a los docentes a buscar esta irresponsable forma de “compensar” los bajos resultados que se esperaban en las evaluaciones.

“Esto no es ayudar, es hacer trampa. Y los niños lo saben. Después nos preguntamos por qué el nivel educativo está como está”, agregó otro vecino del barrio.

Los padres piden que se garantice la transparencia de las evaluaciones y que el Ministerio de Educación intervenga para esclarecer los hechos. “No se trata solo de un examen: se trata de los valores que se enseñan en la escuela”, remarcaron desde el grupo de familias que planea elevar una nota formal a la Supervisión Escolar.

Hasta el momento las autoridades educativas no emitieron ningún comunicado oficial, pero el hecho podría derivar en una investigación interna para determinar si existió efectivamente una filtración de los contenidos.

