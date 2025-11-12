El restaurante Los Carreros de Esquel invita a compartir una noche de folklore con entrada libre

El restaurante Los Carreros de Esquel se prepara para celebrar una Gran Peña este fin de semana, con la invitación abierta a toda la comunidad para disfrutar de una noche de música, baile y camaradería. La cita es para "celebrar la música, la danza y la amistad" en un evento que busca ser "una noche para compartir, zapatear, cantar y brindar en comunidad".

La Gran Peña se llevará a cabo el sábado 15 de noviembre a partir de las 22:00 horas en el local ubicado en Av. Ameghino 2888. Un gran atractivo de la celebración es que la Entrada es sin cargo, permitiendo el acceso libre al evento.

Artistas y Baile

La propuesta musical es variada, cubriendo tanto la ambientación como el baile de peña. Los encargados de amenizar la noche serán Gabriel Guerrero y Sara Tejeda.

El segmento de peña bailable, que promete "baile hasta tarde", estará a cargo de Ariel Manquipan y Dalcio Paterlini, quienes compartirán escenario con otros artistas invitados.

La danza también tendrá su espacio con la participación de los Bailarines Invitados Erika Torres y Jesús Larrouse, quienes aportarán el ritmo y color folklórico a la velada.

Gastronomía Casera y Reservas

Como corresponde a su naturaleza de restaurante, Los Carreros ofrecerá Gastronomía casera para acompañar la noche de música en vivo.

La organización ha manifestado: "¡Los esperamos para una noche bien nuestra!".

Para garantizar un lugar, se recomienda realizar la reserva de mesa comunicándose al número de teléfono 2945 647400.





T.B