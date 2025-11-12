Corcovado recibe el Telebingo Chubutense con el show de "La Kuppé"

El presidente del Instituto de Asistencia Social (IAS), Ramiro Ibarra, adelantó que el Telebingo Chubutense se jugará el sábado 22 de este mes en Corcovado poniendo en juego más de 70.000.000 de pesos en efectivo, además de entregar bienes de acción social a distintas instituciones de la localidad.

Los premios para el próximo sorteo serán los siguientes: Cuarta Ronda a Bingo 15.000.000 de pesos; para la Tercera Ronda 3.000.000 de pesos; 2.000.000 de pesos para la Segunda Ronda y 1.000.000 de pesos para la Primera Ronda a Bingo y 50.000.000 de pesos a Súper Bingo Bola 39.

El valor del cartón es de 10.000 pesos, y además continúa la promoción de 3x2, por la cual llevando 3 cartones se pagan 2.

Ibarra adelantó que en la tarea habitual distribución de bienes de acción social por parte del organismo se realizará la entrega a diez instituciones educativas, de salud y un aporte a los Bomberos Voluntarios para adquirir el combustible, necesario ante el inicio de la temporada estival y las posibles complicaciones derivadas de incendios forestales.

Balance positivo

Por otro lado, el titular de Lotería del Chubut, realizó un balance de gestión del último año destacando que “recorrimos casi todas las localidades, entregamos bienes de acción social a 400 escuelas, todos los hospitales y Centros de Atención Primaria de la Salud de la provincia recibieron algún equipamiento de Lotería, hemos entregado ecógrafos y apor, apuntó.

Asimismo y en materia de la incorporación de nuevos juegos destacó “la plataforma de BetWarrior, y ahora estamos en tres proyectos nuevos. Recuperar Lotería no ha sido fácil, hoy podemos decir que tenemos balance positivo y empezamos a cumplir con Leyes que no se cumplían desde el 2012 como las de Fondo Editorial, Fondo de Bibliotecas, Fondo de Salud”.

Telebingo de fin de año

Ibarra adelantó también que el sorteo del Telebingo Navideño se realizará en la ciudad de Rawson el 30 de diciembre, inaugurando las nuevas instalaciones de la Sala de Sorteo de Lotería del Chubut, donde se pondrán en juego dos automóviles, una camioneta, una casilla rodante, motos, dinero en efectivo viajes al Caribe y varios premios más.

El presidente del organismo explicó que “elegimos la Capital de la Provincia para el sorteo de fin de año porque tenemos la sede central, porque ha sido un esfuerzo muy grande recuperar Lotería y también devolverle algo al apostador porque en la nueva Sala de Sorteos va a funcionar el centro de monitoreo de casinos que es un compromiso que asumimos con la nueva Ley de Lotería”.



T.B