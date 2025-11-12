Máxima de 15°C: Esquel tendrá una jornada de fuerte viento con ráfagas de casi 60 km/h

El pronóstico del tiempo para mañana, miércoles 12 de noviembre, en Esquel anticipa una jornada ventosa, con un cielo cubierto durante la mayor parte del día y temperaturas que alcanzarán los 15°C en las horas centrales.

El día comenzará fresco, con temperaturas que rondarán los 6°C y 8°C entre las 5:00 y las 8:00 horas, con una sensación térmica de 4°C a 6°C. El cielo se mantendrá cubierto durante toda la mañana.

La inestabilidad principal de la jornada será el viento, que se intensificará a medida que avance la mañana. A las 11:00 horas, el viento del Oeste ya presentará ráfagas de hasta 52 km/h.

El pico de intensidad se espera para la tarde, entre las 14:00 y las 17:00 horas, cuando el viento del Oeste alcanzará ráfagas de hasta 58 km/h y 59 km/h, respectivamente. Durante este lapso, la temperatura máxima se mantendrá en los 15°C, y el cielo pasará a estar parcialmente nuboso.

Hacia la noche, el viento disminuirá levemente su intensidad, pero seguirá presente con ráfagas de hasta 48 km/h a las 20:00 horas. La temperatura descenderá a 12°C, con presencia de nubes y claros en el cielo.

El cierre de la jornada será a las 23:00 horas con una temperatura de 8°C y un cielo con nubes y claros. El viento se orientará al Noroeste, con ráfagas de hasta 33 km/h.