Esquel más limpio con menos empleados

El Intendente Matías Taccetta destacó en el día de ayer la adquisición del nuevo camión barredor, con fondos municipales, como una medida estratégica para optimizar el mantenimiento urbano. La decisión se tomó ante la evidencia de que las cuadrillas de empleados no lograban cubrir la totalidad de las arterias de la ciudad de manera eficiente. “Veíamos que con las cuadrillas de empleados no llegábamos a limpiar la cantidad de arterias que tiene esta ciudad, y por eso se hizo una inversión importante. En dos días este camión puede hacer el mantenimiento y limpieza de toda la ciudad”, afirmó el Intendente Taccetta.

Esta incorporación tecnológica busca asegurar un estándar de limpieza superior y más rápido para todos los vecinos. Juan Ripa, el Secretario de Obras Públicas municipal, aseguró que el camión barredor ya está en pleno funcionamiento y detalló el recorrido que está realizando el cambión en un principio mientras "los empleados le van agarrando la mano". Hoy está pasando de manera activa sobre la Avenida Ameghino y calle Chacabuco. Detalló que más adelante estará operando en dos turnos, uno de tarde y otro de noche, por una cuestión de no entorpecer el flujo vehicular en la mañana.

Obras públicas en marcha

Paralelamente a la mejora en la limpieza, el Secretario Ripa informó sobre el avance de las obras de infraestructura, detalló que está finalizando la nueva cuadra hormigonada en calle 25 de Mayo, permitiendo el inminente inicio de trabajos en la cuadra subsiguiente. Agregó que el presupuesto se elevará la próxima semana, que califica como "ambicioso" e incluye trabajos de mejora en cinco espacios públicos, y a más de mil metros de drenaje para atender en lugares pendientes de la ciudad.

S.L.