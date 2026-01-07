Extinguen el incendio forestal en un sector de Villa Lago Rivadavia

Este miércoles por la tarde, el Servicio Provincial de Manejo del Fuego (SPMF) declaró oficialmente extinguido el incendio forestal que se había desatado el pasado domingo 4 de enero en un sector de Villa Lago Rivadavia, ubicado a tres kilómetros de la localidad de Cholila. La determinación se tomó luego de que el personal de la Base de Servicio Cholila realizara exhaustivos recorridos de control sobre el perímetro y el interior del área afectada, donde se constató la ausencia total de puntos calientes.

De acuerdo al reporte oficial de la Secretaría de Bosques, el fuego afectó una superficie total de 14,7 hectáreas. El impacto ambiental alcanzó diversos tipos de vegetación, dañando sectores de bosque nativo, bosque implantado, arbustal y pastizal. Hasta el momento, los peritos trabajan para esclarecer la causa del inicio del siniestro, la cual permanece bajo investigación.

El operativo de control y liquidación contó con el trabajo articulado de la Base de Servicio Cholila junto al personal de comunicaciones, torreros y la Central de Coordinación y Despacho de Trevelin. Asimismo, brindaron soporte técnico la Regional Patagonia del Servicio Nacional de Manejo del Fuego y el área técnica provincial. Las autoridades recordaron que el SPMF es la institución a cargo del incidente y la única fuente oficial autorizada para brindar información sobre el evento.

