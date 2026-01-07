Colisionaron dos motocicletas en Avenidas Ameghino y Fontana

En horas de la tarde de hoy miércoles 7 de enero, ocurrió un accidente de tránsito en Esquel.

En la rotonda del Monolito ubicado en la intersección de Avenidas Ameghino y Fontana, en dirección hacia la estación de servicio, testigos indican que dos motocicletas protagonizaron la colisión.

El operativo policial desplegado implicó la interrupción del tránsito en esa zona, una de las más demandadas de la ciudad por la estación de servicio además de la circulación frecuente de la entrada a la ciudad.

Se investiga la responsabilidad de los implicados.

Los lesionados fueron trasladados en ambulancia para su control.

Noticia en desarrollo.

SL