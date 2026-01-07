25°
22°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Miércoles 07 de Enero de 2026
Logo Red43
RED43 sociedad #Esquel
07 de Enero de 2026
sociedad |
Por Redacción Red43

Colisionaron dos motocicletas en Avenidas Ameghino y Fontana

Ocurrió en horas de la tarde noche, cuando dos motocicletas colisionaron en la rotonda del Monolito. Los detalles.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

 En horas de la tarde de hoy miércoles 7 de enero, ocurrió un accidente de tránsito en Esquel.

 

En la rotonda del Monolito ubicado en la intersección de Avenidas Ameghino y Fontana, en dirección hacia la estación de servicio, testigos indican que dos motocicletas protagonizaron la colisión.

 

El operativo policial desplegado implicó la interrupción del tránsito en esa zona, una de las más demandadas de la ciudad por la estación de servicio además de la circulación frecuente de la entrada a la ciudad.

 

Se investiga la responsabilidad de los implicados.

 

Los lesionados fueron trasladados en ambulancia para su control.

 

Noticia en desarrollo.

 

SL

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Incendio en el Parque Nacional Los Alerces: así se ve ahora desde la ruta
2
 Turistas encendieron fuego en un Parque Nacional y pagarán multa millonaria
3
 Llega a Chubut el avión hidrante más grande de Latinoamérica
4
 Incendio en el PNLA: Camino a Lago Verde
5
 Emergencia en Los Alerces: El fuego saltó las líneas de control y combaten nuevos focos en la zona norte
1
 Llega a Chubut el avión hidrante más grande de Latinoamérica
2
 Del comercio local a la élite deportiva: El plan de Todosuela para llegar a las grandes ligas.
3
 El transporte de mascotas en micros de larga distancia no rige en Chubut
4
 Feliz Año Nuevo!
5
 Gualjaina se viste de fiesta: llega el 4° Festival del Jinete y el Folclore para potenciar el turismo local
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -