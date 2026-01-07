Los pobladores del PNLA reclaman frente a la gravedad del incendio

Bahía Rosales, en el Parque Nacional Los Alerces, registraron el paso del fuego nuevamente por la zona durante la jornada de ayer y hoy.

Durante semanas, el foco activo en el parque mantuvo en vilo a los pobladores, quienes no solo temen por sus lugares sino que reclaman medidas ante la dimensión que está alcanzando.

Mediante un comunicado, en la mañana de hoy, la Asociación de Pobladores Rurales de la Reserva Los Alerces, solicitan la renuncia del intendente Danilo Hernández Otaño, la Jefa del cuerpo de Guardaparques, María Laura Fenoglio, y del jefe del ICE, Mario Cárdenas.

Los pobladores alegan la falta de respuesta y desempeño: "no han mostrado resultados mínimamente esperables" frente a un lugar declarado Patrimonio de la Humanidad.

El comunicado:

