29°
30° 12°
Comarca Andina, Argentina
Miércoles 07 de Enero de 2026
RED43 comarca-andina EsquelIncendio PNLA
07 de Enero de 2026
comarca-andina |
Por Redacción Red43

Llega a Chubut el avión hidrante más grande de Latinoamérica

Boeing 737 FireLiner, desde Santiago del Estero, puede descargar 15.150 litros de retardante y cuenta con tecnología de alta precisión.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Chubut refuerza el combate contra los incendios forestales con la llegada del Boeing 737 FireLiner, el avión hidrante más grande de Latinoamérica, desde Santiago Del Estero, arribará en las próximas horas a Esquel para actuar sobre el foco más crítico en Puerto Patriada, El Hoyo.

 

El incendio, confirmado como intencional, ya arrasó más de 1.800 hectáreas y obligó a evacuar a más de 3.000 turistas en plena temporada alta.

 

La aeronave, operada por Coulson Aviation, puede descargar 15.150 litros de retardante y cuenta con tecnología de alta precisión. Se suma a un operativo que ya incluye seis aviones hidrantes y un helicóptero, con apoyo nacional y provincial.

 

Autoridades calificaron la situación como de extrema gravedad, destacando el impacto ambiental, social y económico en la Comarca Andina.

 

SL

 

1
 Del comercio local a la élite deportiva: El plan de Todosuela para llegar a las grandes ligas.
2
 Incendio en el Parque Nacional Los Alerces: así se ve ahora desde la ruta
3
 Incendio en el PNLA: Camino a Lago Verde
4
 Turistas encendieron fuego en un Parque Nacional y pagarán multa millonaria
5
 Alerta máxima en Los Alerces: El fuego avanza hacia el cordón del Alto El Petizo y evacúan Lago Verde.
