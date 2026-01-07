Llega a Chubut el avión hidrante más grande de Latinoamérica

Chubut refuerza el combate contra los incendios forestales con la llegada del Boeing 737 FireLiner, el avión hidrante más grande de Latinoamérica, desde Santiago Del Estero, arribará en las próximas horas a Esquel para actuar sobre el foco más crítico en Puerto Patriada, El Hoyo.

El incendio, confirmado como intencional, ya arrasó más de 1.800 hectáreas y obligó a evacuar a más de 3.000 turistas en plena temporada alta.

La aeronave, operada por Coulson Aviation, puede descargar 15.150 litros de retardante y cuenta con tecnología de alta precisión. Se suma a un operativo que ya incluye seis aviones hidrantes y un helicóptero, con apoyo nacional y provincial.

Autoridades calificaron la situación como de extrema gravedad, destacando el impacto ambiental, social y económico en la Comarca Andina.

