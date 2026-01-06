25°
sociedad |
Por Redacción Red43

Del comercio local a la élite deportiva: El plan de Todosuela para llegar a las grandes ligas.

Denis Jaramillo relata cómo un emprendimiento familiar que empezó "de boca en boca" hoy se consolida con local propio y patrocinios a jugadores de AFA. Un espacio pensado por y para los amantes del fútbol.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

En el corazón de la ciudad, un proyecto familiar está marcando la diferencia para los deportistas locales. Todosuela, una marca especializada en botines de futsal y ropa urbana para hombres y mujeres, celebra su primer año de vida con un importante salto: su reciente mudanza a un local más amplio en San Martín 1080.

 

 

Denis Jaramillo, referente de la tienda, conversó sobre este presente que, aunque implicó el desafío logístico de mover gran cantidad de mercadería, hoy les permite recibir a sus clientes con mayor comodidad. "Gracias a Dios tenemos muchos clientes que nos siguen eligiendo y ponen su plena confianza en nosotros por la calidad de los botines y las camisetas que vendemos", destaca Denis.

 

 

Raíces familiares y proyección internacional

 

El origen de Todosuela está ligado a la perseverancia. El proyecto comenzó de la mano de Javier Moraga, tío de Denis, quien inició la actividad vendiendo ropa y botines "de boca en boca" hasta consolidar la identidad que la marca tiene hoy.

 

 

Ese esfuerzo inicial hoy se traduce en una ambiciosa visión de futuro: patrocinar a jugadores de primer nivel. La marca ya acompaña a figuras con pasado y presente en AFA, como Mati Soñer y Luquita Suárez, y se prepara para cruzar fronteras junto a Rodri Álvarez, quien parte próximamente a jugar a España. "Nuestra idea es patrocinarlos, que nos sigan representando y que sigan haciendo crecer la marca de Todosuela en el exterior", explica Jaramillo.

 

 

Calidad técnica y variedad

 

Uno de los puntos fuertes del local es la transparencia y el asesoramiento a los clientes. En Todosuela conviven tanto las camisetas originales como las versiones nacionales de alta calidad. Según explican desde la tienda, la diferencia es notable en parches, telas y sponsors, permitiendo que cada cliente elija según su preferencia y presupuesto.

 

 

El éxito de ventas es rotundo: los nuevos ingresos, como las recientes camisetas de Brasil con tecnología de validación mediante código QR, suelen agotarse en pocos días. "Cada vez que traemos camisetas o tenemos ingresos nuevos, vuelan enseguida", aseguran.

 

 

Desde medias hasta el calzado técnico más específico, Todosuela se posiciona como el complemento ideal para el jugador de fútbol. Para quienes buscan indumentaria urbana o el mejor equipamiento para el futsal, las puertas de San Martín 1080 están abiertas para ofrecer lo último en el mercado deportivo.

 

 

F.P

 

