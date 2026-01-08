21°
24°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Jueves 08 de Enero de 2026
Logo Red43
RED43 sociedad ALCECEsquelHZE
08 de Enero de 2026
sociedad |
Por Redacción Red43

El Hospital Zonal de Esquel recibe equipamiento de última generación para el servicio de mastología

Mediante un convenio entre ALCEC y el nosocomio, se incorporó un sistema avanzado de disección tisular que optimiza las reconstrucciones oncoplásticas y mejora la calidad de vida de las pacientes.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

La Asociación de Lucha Contra el Cáncer formalizó la entrega del equipo VA-COx 100, un sistema de vanguardia para la disección tisular con dióxido de carbono medicinal asistido por bomba de vacío. Este equipamiento avanzado, que incluye todos sus accesorios, será fundamental para el abordaje en cirugías reconstructivas y oncoplásticas mamarias dentro de la institución. Sobre esta incorporación, Liliana Tamame, integrante de ALCEC Esquel, explicó en diálogo con RED43 que el equipo permite que en las operaciones sean más rápidas y permitan a los profesionales observar mejor todo el plano que tienen en el momento de hacer las cirugías, logrando así optimizar los procesos médicos.

 

La adquisición surge del asesoramiento y la evaluación técnica de las referentes de la Unidad de Mastología junto con el Departamento de Servicios Técnicos y Complementarios del Hospital, quienes determinaron que esta herramienta brindará una atención de excelencia. El aporte alcanza la suma de 4.719.350 pesos, los cuales fueron recaudados gracias a la organización de la tercera Corrida de la Mujer y al acompañamiento constante de vecinos y vecinas de la comunidad. Esta donación se hizo efectiva a partir de la firma de un convenio de uso acordado y validado desde el área de Asesoría Legal del establecimiento sanitario.

 

Tamame subrayó que este avance tecnológico permite al paciente tener más éxito en toda la recuperación de su mama debido a que se puede rellenar con parte de la grasa del mismo cuerpo. La presidenta de la entidad valoró el impacto emocional de este procedimiento al asegurar que eso deja mejor al paciente, se siente menos invadido y verse mejor siempre ayuda a estar más pleno. Con esta acción, la asociación reafirma su rol vital como aliada estratégica en la prevención y tratamiento de patologías oncológicas para toda la región, destacando que cuanto antes detectemos algún problema relacionado con cáncer, podamos salvar la vida.

 

 

 

 

 

 

E.B.W. 

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Incendio y grandes explosiones en Artesanías Don Manolo
2
 Llega a Chubut el avión hidrante más grande de Latinoamérica
3
 Colisionaron dos motocicletas en Avenidas Ameghino y Fontana
4
 Emergencia en Los Alerces: El fuego saltó las líneas de control y combaten nuevos focos en la zona norte
5
 El fuego avanza en Lago Verde y mantiene en alerta a los pobladores
1
 Llega a Chubut el avión hidrante más grande de Latinoamérica
2
 Del comercio local a la élite deportiva: El plan de Todosuela para llegar a las grandes ligas.
3
 El transporte de mascotas en micros de larga distancia no rige en Chubut
4
 Gualjaina se viste de fiesta: llega el 4° Festival del Jinete y el Folclore para potenciar el turismo local
5
 Colisionaron dos motocicletas en Avenidas Ameghino y Fontana
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -
Necrológicas
necrologicas |
Por Red43 -
necrologicas |
Por Red43 -