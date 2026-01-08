El Hospital Zonal de Esquel recibe equipamiento de última generación para el servicio de mastología

La Asociación de Lucha Contra el Cáncer formalizó la entrega del equipo VA-COx 100, un sistema de vanguardia para la disección tisular con dióxido de carbono medicinal asistido por bomba de vacío. Este equipamiento avanzado, que incluye todos sus accesorios, será fundamental para el abordaje en cirugías reconstructivas y oncoplásticas mamarias dentro de la institución. Sobre esta incorporación, Liliana Tamame, integrante de ALCEC Esquel, explicó en diálogo con RED43 que el equipo permite que en las operaciones sean más rápidas y permitan a los profesionales observar mejor todo el plano que tienen en el momento de hacer las cirugías, logrando así optimizar los procesos médicos.

La adquisición surge del asesoramiento y la evaluación técnica de las referentes de la Unidad de Mastología junto con el Departamento de Servicios Técnicos y Complementarios del Hospital, quienes determinaron que esta herramienta brindará una atención de excelencia. El aporte alcanza la suma de 4.719.350 pesos, los cuales fueron recaudados gracias a la organización de la tercera Corrida de la Mujer y al acompañamiento constante de vecinos y vecinas de la comunidad. Esta donación se hizo efectiva a partir de la firma de un convenio de uso acordado y validado desde el área de Asesoría Legal del establecimiento sanitario.

Tamame subrayó que este avance tecnológico permite al paciente tener más éxito en toda la recuperación de su mama debido a que se puede rellenar con parte de la grasa del mismo cuerpo. La presidenta de la entidad valoró el impacto emocional de este procedimiento al asegurar que eso deja mejor al paciente, se siente menos invadido y verse mejor siempre ayuda a estar más pleno. Con esta acción, la asociación reafirma su rol vital como aliada estratégica en la prevención y tratamiento de patologías oncológicas para toda la región, destacando que cuanto antes detectemos algún problema relacionado con cáncer, podamos salvar la vida.

E.B.W.