Miércoles 07 de Enero de 2026
RED43 comarca-andina Parque Nacional Los AlercesincendioEmergencia Ígnea
07 de Enero de 2026
comarca-andina |
Por Redacción Red43

Emergencia en Los Alerces: El fuego saltó las líneas de control y combaten nuevos focos en la zona norte

El intendente del Parque Nacional Los Alerces Danilo Hernández Otaño informó que el incendio generó una columna convectiva que lanzó material incandescente sobre la Ruta 71. Hay 70 brigadistas trabajando y la zona centro sigue abierta.
Por Redacción Red43

El Parque Nacional Los Alerces enfrenta una situación crítica tras el recrudecimiento del incendio originado en el Lago Menéndez, que en las últimas horas logró superar los perímetros de contención. Según explicó el Intendente del área protegida, Danilo Hernández Otaño, las condiciones atmosféricas extremas de las últimas 48 horas facilitaron la formación de una imponente columna convectiva de humo y aire caliente. Al respecto, el funcionario destacó que la magnitud de este fenómeno fue tal que la torre de calor pudo divisarse claramente desde las localidades de Esquel y Trevelin.

 

Este comportamiento del fuego provocó la caída de pavesas y material combustible al este del Lago Menéndez, lo que derivó en la aparición de focos secundarios sobre la Ruta 71, entre Lago Verde y Lago Rivadavia. Otaño detalló que este tipo de eventos "supera la capacidad de control de cualquier faja y hace que el fuego pueda avanzar más allá del perímetro de lo que se había establecido como contenido". Actualmente, unas 70 personas trabajan intensamente en la zona, con el apoyo de medios aéreos coordinados por el Servicio Nacional de Manejo del Fuego.

 

En medio de este escenario, el Intendente se refirió al pedido de renuncia difundido por prestadores y vecinos de Bahía Rosales, quienes manifestaron desinterés por parte de las autoridades. Al respecto, el funcionario fue tajante al defender el esquema de trabajo actual y la idoneidad de los responsables del operativo. "El personal que está a cargo del incendio tiene mi pleno respaldo, confío en que es la persona adecuada y todo su equipo técnico para llevar adelante este trabajo; y quien crea que pueda hacerlo mejor lo esperamos, que venga y aporte", sentenció Otaño.

 

Respecto a la operatividad del área, aclaró que mientras la zona norte se encuentra cerrada por la emergencia, el resto del parque continúa recibiendo visitantes con normalidad. "Los prestadores de la zona centro están habilitados, se puede navegar el lago Futalaufquen y la zona sur está abierta para la visita", aseguró. La estrategia actual se centra en proteger las viviendas durante la noche y dirigir las llamas hacia el cerro Riscoso para que el fuego se agote al llegar a la piedra, resaltando que "estamos dando seguridad a los vecinos durante la noche, no se quedan solos".

 

 

 

 

 

E.B.W. 

 

