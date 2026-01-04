27°
28° 14°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Lunes 05 de Enero de 2026
Logo Red43
RED43 sociedad mascotasChubut
04 de Enero de 2026
sociedad |
Por Redacción Red43

El transporte de mascotas en micros de larga distancia no rige en Chubut

Aunque se autorizó a nivel nacional el traslado de animales en colectivos de larga distancia, la provincia no adhirió a la normativa y la medida no alcanza a los servicios provinciales.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

La habilitación para que las mascotas puedan viajar en colectivos de larga distancia ya fue aprobada a nivel nacional, pero su aplicación no es general en todo el país. En el caso de Chubut, la provincia decidió no adherir a esta disposición, por lo que el traslado de animales continúa prohibido en los servicios de transporte de jurisdicción provincial.

 

La normativa tiene alcance nacional y se aplica únicamente a los servicios regulados por el organismo nacional de control del transporte, es decir, aquellos recorridos que superan los 200 kilómetros y dependen de la órbita federal. En consecuencia, los trayectos internos dentro de Chubut siguen sujetos al régimen vigente hasta el momento, que no contempla el traslado de mascotas.

 

El nuevo esquema establece condiciones específicas para el transporte de animales, similares a las utilizadas en viajes aéreos. Las mascotas deben ser trasladadas en caniles homologados, respetando medidas determinadas, y contar con la documentación sanitaria correspondiente, como el certificado de vacunación. Además, no está permitido llevar animales sueltos o en brazos dentro de las unidades.

 

La autorización no es amplia ni automática, ya que el tamaño del animal es un factor clave. Los caniles previstos no permiten el traslado de mascotas de gran porte y aún restan definir aspectos operativos, como posibles costos adicionales y detalles técnicos de los contenedores.

 

En cuanto a los servicios nacionales que atraviesan territorio chubutense, estos pueden aplicar la normativa sin inconvenientes, ya que dependen de la regulación nacional y no de la autoridad provincial.

 

Ante este escenario, se recomienda a los pasajeros consultar con anticipación a las empresas de transporte para conocer las condiciones de cada servicio y verificar si está habilitado el traslado de mascotas, dado que la implementación de la medida continúa en etapa de definición.

 

 

R.G.

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Multitud en el Lago Futalaufquen por las altas temperaturas
2
 Bronco, la nueva tienda de indumentaria masculina que se suma al comercio de Esquel
3
 Nilda Jones QEPD
4
 Rahué: un sueño que se hereda
5
 Incendio forestal activo en el oeste de Cholila: despliegue de brigadas y alerta preventiva
1
 QEPD Zenobia: la partida de una mujer que marcó la historia de Esquel
2
 Matías Taccetta: "Entre todas las familias formamos una gran ciudad"
3
 Gualjaina se viste de fiesta: llega el 4° Festival del Jinete y el Folclore para potenciar el turismo local
4
 Feliz Año Nuevo!
5
 Sendero al Lago Krugger, un desafío extremo en el Parque Nacional Los Alerces
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -