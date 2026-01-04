El transporte de mascotas en micros de larga distancia no rige en Chubut

La habilitación para que las mascotas puedan viajar en colectivos de larga distancia ya fue aprobada a nivel nacional, pero su aplicación no es general en todo el país. En el caso de Chubut, la provincia decidió no adherir a esta disposición, por lo que el traslado de animales continúa prohibido en los servicios de transporte de jurisdicción provincial.

La normativa tiene alcance nacional y se aplica únicamente a los servicios regulados por el organismo nacional de control del transporte, es decir, aquellos recorridos que superan los 200 kilómetros y dependen de la órbita federal. En consecuencia, los trayectos internos dentro de Chubut siguen sujetos al régimen vigente hasta el momento, que no contempla el traslado de mascotas.

El nuevo esquema establece condiciones específicas para el transporte de animales, similares a las utilizadas en viajes aéreos. Las mascotas deben ser trasladadas en caniles homologados, respetando medidas determinadas, y contar con la documentación sanitaria correspondiente, como el certificado de vacunación. Además, no está permitido llevar animales sueltos o en brazos dentro de las unidades.

La autorización no es amplia ni automática, ya que el tamaño del animal es un factor clave. Los caniles previstos no permiten el traslado de mascotas de gran porte y aún restan definir aspectos operativos, como posibles costos adicionales y detalles técnicos de los contenedores.

En cuanto a los servicios nacionales que atraviesan territorio chubutense, estos pueden aplicar la normativa sin inconvenientes, ya que dependen de la regulación nacional y no de la autoridad provincial.

Ante este escenario, se recomienda a los pasajeros consultar con anticipación a las empresas de transporte para conocer las condiciones de cada servicio y verificar si está habilitado el traslado de mascotas, dado que la implementación de la medida continúa en etapa de definición.

R.G.