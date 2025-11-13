Juan Ripa detalla un conjunto de obras en Esquel para la temporada de primavera/verano

La Secretaría de Espacios Públicos y Gestión Ambiental se encuentra ejecutando un plan intensivo de obras en la ciudad, aprovechando la llegada de la primavera y el verano para avanzar en el mejoramiento de la infraestructura urbana.

Juan Ripa, titular del área, detalló el conjunto de trabajos que se están llevando a cabo, que incluyen desde el bacheo y reparación de cordones, hasta la mejora integral de la costanera y la limpieza de pluviales en distintos barrios.

Bacheo, Cordones y Eficiencia Hídrica en la Costanera

El bacheo es una de las prioridades del programa, con el objetivo de "arreglar la mayor cantidad de baches posibles". Ripa aseguró que en este frente se viene "avanzando de muy buena manera".

Además, se están realizando trabajos de reparación en cordones que se construyeron hace mucho tiempo y se encuentran deteriorados.

Un punto destacado es el trabajo conjunto con el área de Espacios Verdes en el paseo de la costanera. En esta zona, se está finalizando la instalación del riego por goteo, una medida considerada muy importante porque "permite que se use el agua de manera mucho más eficiente". En los canteros de este nuevo espacio se han plantado "casi mil especies distintas plantas".

El funcionario se mostró satisfecho con la respuesta ciudadana a la renovación de la costanera, afirmando que los vecinos "lo visitan, lo recorren, se han apropiado del mismo". Para mejorar la experiencia de los usuarios, se ha instalado también mobiliario.

Limpieza de Pluviales: Cuidado de la Infraestructura Crítica

Otro frente de trabajo fundamental es la limpieza de pluviales. Ripa puso como ejemplo que se está realizando la limpieza de todas las cámaras de pluviales en el barrio Matadero de Esquel.

El Secretario subrayó la importancia de esta tarea, dado que la ciudad cuenta con más de 650 cámaras de pluviales. El mantenimiento es vital para "mantenerlas limpias, por lo que significa el escurrimiento del agua".



