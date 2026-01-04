Inauguran Bryn Derwydd, un nuevo espacio de encuentro con la naturaleza en Trevelin

Hay espacios que nacen desde el silencio, el cuidado y un profundo amor por la naturaleza. Bryn Derwydd – Colina del Druida es uno de ellos. Se trata de un nuevo lugar creado para el encuentro con las flores, la música, la contemplación y el tiempo compartido, que se suma al paisaje cultural y natural de Trevelin.



Desde la Secretaría de Turismo de Trevelin y sus Parajes, junto a Bryn Derwydd, invitan a la comunidad y visitantes a participar de la inauguración oficial de este espacio, que propone una conexión especial con la tierra y la belleza del entorno.



El encuentro será el martes 6 de enero, a las 11:00 horas, en la Colina del Druida, un sitio que busca consolidarse como un punto de referencia para el disfrute consciente de la naturaleza.



La invitación es a celebrar juntos este nuevo comienzo, en armonía con el paisaje y el espíritu del lugar.

R.G.