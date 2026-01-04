33°
Domingo 04 de Enero de 2026
Inauguran Bryn Derwydd, un nuevo espacio de encuentro con la naturaleza en Trevelin

La Colina del Druida será escenario de la apertura oficial de Bryn Derwydd, un lugar pensado para la contemplación, la música y el disfrute del entorno natural. El acto se realizará este martes 6 de enero a las 11:00 hs.
Hay espacios que nacen desde el silencio, el cuidado y un profundo amor por la naturaleza. Bryn Derwydd – Colina del Druida es uno de ellos. Se trata de un nuevo lugar creado para el encuentro con las flores, la música, la contemplación y el tiempo compartido, que se suma al paisaje cultural y natural de Trevelin.

 


Desde la Secretaría de Turismo de Trevelin y sus Parajes, junto a Bryn Derwydd, invitan a la comunidad y visitantes a participar de la inauguración oficial de este espacio, que propone una conexión especial con la tierra y la belleza del entorno.

 


El encuentro será el martes 6 de enero, a las 11:00 horas, en la Colina del Druida, un sitio que busca consolidarse como un punto de referencia para el disfrute consciente de la naturaleza.

 


La invitación es a celebrar juntos este nuevo comienzo, en armonía con el paisaje y el espíritu del lugar.

 

 

 

R.G.

 

