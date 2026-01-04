Bronco, la nueva tienda de indumentaria masculina que se suma al comercio de Esquel

Bronco es una nueva propuesta de indumentaria masculina que desembarcó recientemente en Esquel y ya comenzó a captar la atención de los vecinos. El local abrió sus puertas hace apenas 20 días y apuesta a una oferta variada y accesible para el público masculino.

Lulo Alemán, propietario del emprendimiento, dialogó con Red43 y contó detalles sobre esta nueva iniciativa. “Abrimos hace 20 días”, señaló, destacando la buena recepción que tuvo el comercio desde su inauguración.

En Bronco se puede encontrar ropa masculina de estilo casual, prendas deportivas y camisas de corte informal. Además, el local ofrece algunos accesorios como gorras y artículos para ciclismo, entre ellos guantes.

El proyecto nació junto a su pareja, quien ya cuenta con un local de indumentaria femenina en la ciudad. Juntos decidieron ampliar la propuesta comercial y apostar por un espacio dedicado exclusivamente al público masculino.

En relación a las ventas durante las fiestas, Alemán destacó el balance positivo: “Pasamos las fiestas súper bien. A la gente le encanta el local, estamos re contentos. Los vecinos también, porque era una cuadra que estaba medio parada y un local más siempre suma”.

Bronco está ubicado en Sarmiento 512 y atiende de lunes a sábado, de 10:00 a 13:00 y de 17:00 a 20:00 horas. Para conocer todas las novedades, se puede seguir al local en redes sociales a través de la cuenta @bronco.esquel

