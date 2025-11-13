18°
Por Redacción Red43

Chubut refuerza la operatividad antincendios forestales con formación intensiva y articulada

La instancia de formación, dirigida a Bomberos Voluntarios de la Regional I y personal de Protección Ciudadana, duró tres días e incluyó ejercicios teóricos, prácticos y físicos homologados por el INAP.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Encuadrado en las políticas impartidas por el gobernador del Chubut Ignacio “Nacho” Torres orientadas a fortalecer el trabajo articulado entre diversas instituciones para enfrentar las contingencias que se pudieran presentar durante la temporada estival, el Gobierno de la Provincia a través del Ministerio de Seguridad y Justicia desarrolló una capacitación intensiva con certificación nacional sobre incendios forestales.

 

Se trató de una instancia de formación que se realizó a través de la Subsecretaría de Protección Ciudadana en el cuartel de Bomberos Voluntarios de Rawson y que tuvo como objetivo consolidar la preparación del personal que interviene ante este tipo de emergencias.

 

Esta instancia de formación estuvo dirigida a los Bomberos Voluntarios de la Regional I y al personal de la Subsecretaría de Protección Ciudadana que se desempeña como combatiente de incendios forestales. El curso, de tres días de duración, incluyó modalidades teóricas, prácticas y físicas brindadas por instructores del Servicio Nacional del Manejo del Fuego.

 

Capacitación de excelencia

 

En la primera etapa, se desarrolló una capacitación teórica a cargo de instructores del Servicio Provincial del Manejo del Fuego. Gracias a esta formación, se logró la homologación por parte del INAP, otorgando la correspondiente certificación nacional.

 

Los participantes realizaron ejercicios físicos de alta exigencia y una práctica concreta de combate de incendios, con todos los componentes, recursos, insumos y despliegue de personal que deben considerarse en una emergencia real.

 

“Estas acciones nos permiten contar con personal capacitado y entrenado para enfrentar incendios forestales en cualquier lugar de la República Argentina o en países limítrofes donde se requiera colaboración. Con esta certificación, estarán habilitados para actuar con idoneidad cuando sean convocados”, subrayó el subsecretario de Protección Ciudadana, Eduardo Pérez.

 

Contenidos

 

La capacitación abordó temas vinculados con la meteorología, los métodos de combate, las herramientas de trabajo, la organización operativa y todos los aspectos necesarios para desempeñarse con eficiencia ante todo tipo de circunstancias relacionadas con los incendios forestales.

 

Estas capacitaciones de alto nivel reflejan el compromiso del Gobierno del Chubut con la formación permanente del personal del Ministerio de Seguridad y Justicia, con el propósito de unificar criterios de trabajo, comprender los escenarios de intervención y dominar los recursos operativos para enfrentar incendios forestales en cualquier punto de la provincia con inmediatez, eficiencia, profesionalismo y un sólido trabajo en equipo.

 


T.B

 

