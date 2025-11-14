Milagros quería ser enfermera para cuidar a su mamá: murió atropellada sobre el asfalto

La ciudad de Rosario quedó conmocionada por la muerte de Milagros Rocío Peña, una joven de 23 años que soñaba con recibirse de enfermera para cuidar a su mamá.

La tragedia se desencadenó cuando un hombre abrió la puerta de su camioneta: Mili cayó de su bicicleta y fue atropellada por un colectivo. El accidente ocurrió sobre la calle Mendoza al 7400, a la altura de la Circunvalación.

El conductor de una Fiat Strada abrió la puerta sin mirar y golpeó a la joven, que iba en su bicicleta a trabajar. Milagros cayó al asfalto. En ese momento, un colectivo de la línea 153 que venía en el mismo sentido la atropelló con las ruedas traseras.

El chofer del colectivo bajó rápidamente para intentar practicarle maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP), con la ayuda de vecinos que se acercaron a asistirla mientras esperaban la ambulancia.

Una testigo relató que intentaron reanimarla, pero la joven no reaccionaba. “Después vino el Sies, en 20 minutos que en esa espera se hacen eternos”, contó en diálogo con Telefé Noticias Rosario. A pesar de los esfuerzos de los médicos, Milagros murió en el lugar. Milagros Peña Milagros vivía en un barrio humilde de la zona oeste de Rosario. Era hija única y desde los 15 años trabajaba para ayudar a su mamá, Graciela Peña, que la crió sola y padece una discapacidad tras sufrir dos ACV.

“Mili” eligió estudiar Licenciatura en Enfermería en la Universidad Nacional de Rosario (UNR) para poder cuidar a su madre. Tenía dos trabajos y era el sostén de su casa. “Estaba yendo a trabajar como enfermera y ayudaba a la madre porque era hija única”, contó un testigo que la conocía.

Tras el accidente, el conductor del colectivo y el de la camioneta quedaron demorados mientras avanzan las tareas de investigación para determinar las responsabilidades.

En la zona hay varias cámaras de seguridad de comercios y casas particulares que podrían aportar imágenes clave para esclarecer lo ocurrido. La causa quedó en manos de la Unidad Fiscal de Siniestros Viales y Delitos Culposos, a cargo de Matías Edery, y la subcomisaría 22 de Rosario. La muerte de Milagros Peña reavivó el reclamo por mayor seguridad vial para ciclistas y peatones en la ciudad.