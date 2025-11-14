Le clavaron una llave de auto en la cabeza durante una salvaje pelea en el fútbol femenino

Un jugador del ascenso sufrió un salvaje ataque durante un partido de un torneo femenino en Berazategui que quedó registrado y fue viralizado en las redes sociales. Se trata de Jonathan Smith, mediocampista de Lamadrid en la Primera C, quien tuvo que ser hospitalizado tras recibir un golpe furioso.

En medio de una trifulca entre familiares y allegados que se generó durante el encuentro sub 16, donde jugaba su hija, el jugador fue agredido con una llave de auto en la cabeza por lo que tuvo que ser intervenido quirúrgicamente de urgencia por una fractura de cráneo.

No solo el padre fue atendido en el hospital, sino que su hija también fue trasladada al Hospital Evita Pueblo de Berazategui, mientras que más tarde Smith fue operado en El Cruce, de Florencio Varela. Según se conoció, el autor del hecho sería Gastón Omar Álvarez quien fue detenido y le secuestraron su vehículo. La UFI N° 3 pidió recaratular la causa como tentativa de homicidio.

"Cuando veo que mi nena con otra empieza a pelear entré para separar, pero estaba lejos. Tenía que dar una vuelta. Cuando llegué se estaban peleando todos. Se habían involucrado los papás de ambos clubes. Algunos con intenciones de separar, otros quizás no. Ahí empezó a empeorar todo", dijo en diálogo con TN.

Luego sumó: "No vi el momento exacto porque fue un revuelo de cinco minutos donde todos tratábamos de separar. No nos habíamos dado cuenta de que él tenía la llave clavada. No vimos el momento exacto. Cuando nos dimos cuenta de que era una llave fue impactante".

"Lo operaron y está bien. Al principio no estaban las garantías para la operación, pero después no quedó opción porque ya llevaba 12 horas con la llave en la cabeza, así que se tomó la decisión de operarlo y por suerte salió bien", cerró.