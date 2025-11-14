21°
14 de Noviembre de 2025
sociedad |
Por Redacción Red43

Kevin Ledesma fue condenado por el Jurado Popular; la pena se discutirá la próxima semana

Caso Colemil: El delito imputado fue homicidio agravado por el uso de arma de fuego, en calidad de autor. Con familiares de la víctima presentes, se dio a conocer el fallo y se agradeció el compromiso de los integrantes del jurado popular.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Luego de varias horas de deliberación, el jurado popular coincidió con la Fiscalía en que Kevin Darian Ledesma es culpable del delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego.

 

Con las partes reunidas, los familiares de Marcelo presentes y expectantes, con un clima de sumo respeto y ansiedad en la sala, la presidenta del Jurado leyó el veredicto:

 

Nosotros el Jurado, por unanimidad, encontramos al acusado Kevin Darian LEDESMA CULPABLE del delito de HOMICIDIO AGRAVADO POR EL USO DE ARMA DE FUEGO en calidad de autor, conforme el requerimiento de la acusación fiscal.

 

Luego de conocerse el veredicto, se agradeció el compromiso a los integrantes del jurado popular y se los liberó de este rol.

 

El lunes, con el juez técnico como director de la audiencia, las partes discutirán la pena que deberá cumplir el condenado.

 

T.B 

 

