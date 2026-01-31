Los habitantes de una ciudad que tienen que acostumbrarse a vivir entre los jabalíes

La presencia de jabalíes en distintos sectores de Bariloche dejó de ser un hecho aislado para convertirse en un tema que demandó la intervención de la gestión municipal y provincial. Desde el Municipio aseguran que el objetivo no es la erradicación, sino el control de la especie y la adaptación a una convivencia que, según los especialistas, es inevitable.

Alfredo Allen, subsecretario de Planeamiento de Bariloche, explicó que el trabajo comenzó en el Parque Municipal Llao Llao de manera articulada con distintas instituciones. “Empezamos a trabajar con la Subsecretaría de Fauna Silvestre, la Subsecretaría de Ganadería y el INTA. Resolvimos el problema del control, no de la erradicación”, señaló.

En ese sector se llevó adelante una caza controlada que permitió eliminar una piara completa. “Después, los que quedaban, cuando empieza la etapa estival, suben a la cordillera. Se van hacia el Cerro López o Brazo Tristeza, donde encuentran más alimentación. Son animales oportunistas”, detalló Allen.

La situación es distinta en la zona este de la ciudad, particularmente en sectores como Circunvalación, El Cóndor y Las Victorias. Allí los jabalíes mantienen una presencia más estable. “Vienen desde el Arroyo del Medio o el Ñirihuau. Están fijos en esos lugares y cruzan a la zona urbana para buscar comida, muchas veces en residuos domiciliarios”, indicó el funcionario.

Una de las herramientas que dio buenos resultados en el Llao Llao fue la instalación de un corral trampa. “Funcionó muy bien, pero todavía no lo implementamos en la zona este”, aclaró. En ese sentido, adelantó que a mediados de febrero se realizará una reunión con referentes de la Subsecretaría de Fauna Silvestre para evaluar si es necesario avanzar con ese sistema. “No se ve una gran cantidad de jabalíes, por eso hay que analizar si se justifica”, explicó.

Allen fue claro al señalar que la erradicación no es una opción realista. “En algún momento va a ser complicado, pero tenemos que acostumbrarnos a vivir con ellos. Como pasó con los pinos, hay que aprender a convivir y ver cuál es el mejor control posible. En el mundo se aplicaron muchos sistemas y no se pudo erradicar la especie”, sostuvo. Como ejemplo, mencionó la gravedad de la situación en el Valle de Río Negro, donde la expansión del jabalí genera serios daños productivos y ambientales.

Por último, el subsecretario llevó tranquilidad respecto al riesgo para las personas. “No son animales que vayan a atacar si no se sienten amenazados o acorralados. El riesgo aparece si alguien se interpone entre la madre y sus crías, o cuando hay perros que los atacan”, advirtió.