Provincia renueva las centrales de generación aislada en Gobernador Costa y Río Mayo

La central de Gobernador Costa abastece a las localidades de Gobernador Costa, Tecka, José de San Martín, Río Pico y Aldea Las Pampas; mientras que la de Río Mayo provee energía a Río Mayo, Alto Río Senguer, Ricardo Rojas, Aldea Beleiro y Lago Blanco.

El Gobierno del Chubut, a través de la Secretaría de Infraestructura, Energía y Planificación, y mediante el contrato celebrado por intermedio de la Dirección General de Servicios Públicos, avanza en la renovación integral de las centrales de generación aislada de las localidades de Gobernador Costa y Río Mayo, dando respuesta a una necesidad histórica largamente planteada por ambas comunidades.

Las centrales térmicas se encuentran interconectadas, lo que permite ampliar el alcance del beneficio y mejorar la confiabilidad del sistema eléctrico regional. En este esquema, la central de Gobernador Costa abastece a las localidades de Gobernador Costa, Tecka, José de San Martín, Río Pico y Aldea Las Pampas; mientras que la central de Río Mayo provee energía a Río Mayo, Alto Río Senguer, Ricardo Rojas, Aldea Beleiro y Lago Blanco.

En el caso de Gobernador Costa, se incorporan dos motores gasíferos nuevos de 1.400 kVA cada uno, junto a un tercer motor de 1.100 kVA, alcanzando una potencia total instalada de 3.900 kVA. Esta ampliación representa un salto significativo en términos de confiabilidad del servicio eléctrico, al permitir mayor respaldo ante paradas por mantenimiento, una mejora sustancial en la potencia disponible y una mayor estabilidad del sistema. El incremento de la potencia instalada era un reclamo de años de la localidad.

Por su parte, en la localidad de Río Mayo se incorporan dos motores gasíferos nuevos de 1.400 kVA, manteniéndose además un motor Power Box diésel como respaldo, fortaleciendo el esquema de generación local y garantizando la continuidad del servicio ante eventuales contingencias.

En este marco, el gobernador Ignacio “Nacho” Torres destacó que “esta renovación es el resultado de un trabajo coordinado y sostenido entre el Estado provincial, los trabajadores de la Dirección General de Servicios Públicos y la empresa Sullair Argentina S.A., que vienen realizando las tareas de recambio, instalación y puesta en marcha de los nuevos motores. Es una inversión que mejora la calidad del servicio eléctrico y que reconoce el esfuerzo técnico y operativo de quienes sostienen el sistema todos los días en el interior de la provincia”.

Asimismo, el mandatario provincial subrayó que “estas obras responden a demandas históricas de nuestras localidades, pero también forman parte de una mirada estratégica, porque mientras resolvemos lo urgente seguimos avanzando en las soluciones de fondo que necesita Chubut para dejar atrás la generación aislada”.

En este sentido, desde el Ejecutivo Provincial se remarcó que, si bien la renovación de las centrales de generación aislada constituye una acción necesaria y largamente relegada, la Provincia continúa gestionando activamente y avanzando en la búsqueda de financiamiento para concretar la obra estructural de interconexión en alta tensión de 132 kV, que permitirá vincular el sistema desde Esquel a Gobernador Costa y desde Gobernador Costa a Río Mayo, integrando definitivamente a estas localidades al sistema interconectado. Se trata de una obra estratégica con una inversión estimada superior a los 200 millones de dólares, que permitirá dar una solución de fondo al desarrollo energético de la región, reducir costos operativos, disminuir la dependencia de la generación térmica y acompañar el crecimiento productivo y social del oeste y sur de la provincia.

Estas acciones forman parte de una política sostenida del Gobierno del Chubut orientada a modernizar la infraestructura energética, garantizar servicios públicos esenciales con criterios de eficiencia y planificación, y llevar soluciones concretas a localidades que históricamente estuvieron postergadas en materia de infraestructura eléctrica.