¿Querés que tu obra sea publicada? Aún podés sumarte a la convocatoria 2025

El Gobierno del Chubut informa, a través de la Subsecretaría de Cultura, que se extiende el plazo de recepción de obras correspondientes a la Convocatoria 2025 del Fondo Editorial Provincial hasta el próximo 5 de diciembre.

Esta iniciativa, enmarcada en la Ley I Nº 822, tiene como propósito fortalecer la identidad cultural y el patrimonio literario de Chubut mediante la publicación de obras inéditas de autores con al menos dos años de residencia en la provincia.

El Fondo Editorial Provincial constituye una política pública que promueve la difusión del trabajo de escritores locales y busca consolidar un catálogo editorial propio que refleje la diversidad cultural y artística de la región.

Quienes pueden participar

Podrán participar personas mayores de edad que acrediten residencia en Chubut y que no mantengan relación laboral actual con la Subsecretaría de Cultura ni sean familiares directos de quienes allí se desempeñan, hasta un año posterior a su desvinculación.

En esta edición se recibirán obras en dos grandes líneas: Historieta, en los géneros de ciencia ficción, fantasía, terror, policial, drama y aventura; e Historias de Colectividades, que contempla cuento o antología de cuentos, novela corta, entrevistas, ensayo y/o investigación.

Cada autor podrá presentar una sola obra por género, la cual deberá ser inédita y firmada con seudónimo, evitando la participación de escritos ya publicados total o parcialmente, tanto en formato impreso como digital.

Para formalizar la postulación será necesario contar con dirección de correo electrónico, teléfono de contacto, seudónimo, título de la obra, categoría, género y lugar de residencia, además de adjuntar la planilla de inscripción, copia del DNI, certificado de residencia y constancia de derecho de autor expedida por la Dirección Nacional del Derecho de Autor o comprobante de inicio del trámite. Las obras deberán remitirse en formato digital (PDF).

El proceso de selección estará a cargo de un Comité Asesor integrado por cinco representantes: uno designado por el Poder Ejecutivo, uno proveniente del ámbito académico, dos especialistas en la materia y un referente de la Dirección General de Industrias Culturales. Este comité contará con un plazo de 30 días corridos para evaluar las propuestas y emitir un dictamen fundado, pudiendo declarar desierto alguno de los géneros en caso de que no se cumplan los criterios de calidad requeridos.

Ejes de evaluación

Los ejes de evaluación estarán centrados en la calidad literaria y de las ilustraciones, el aporte a la identidad cultural y patrimonial de la provincia, la originalidad y relevancia de la propuesta, y la claridad expositiva en función del género elegido.

Las obras seleccionadas serán editadas a través del Fondo Editorial Provincial, con una tirada inicial de 500 ejemplares, de los cuales el 60% corresponderá al autor como premio, reconociendo sus derechos de edición, mientras que el 40% restante será distribuido por la Subsecretaría de Cultura en instituciones educativas, bibliotecas populares y espacios culturales de la provincia, reservando además ejemplares para la venta.

La Subsecretaría de Cultura se hará cargo de la supervisión editorial, asegurando la calidad del diseño y del proceso de impresión, y gestionará el trámite de ISBN ante la Cámara Argentina del Libro. Asimismo, se reserva la posibilidad de publicar en soporte digital y reeditar las obras seleccionadas en las mismas condiciones de premiación, garantizando el reconocimiento de los derechos de autor en cada caso.

El resultado de la convocatoria será difundido públicamente a través de los medios oficiales de comunicación y, en paralelo, se notificará de manera fehaciente a cada participante mediante correo electrónico.

Los interesados podrán realizar consultas y acceder al formato de presentación de las obras escribiendo al correo electrónico: chubut.fondoeditorial@gmail.com

