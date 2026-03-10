Censo de aves nocturnas: Registraron tres especies de búhos y lechuzas

El viernes 6 de marzo se llevó adelante una salida de campo para realizar un censo de aves nocturnas en la Comarca Andina, una actividad organizada por el Departamento de Conservación y Educación Ambiental del Parque Nacional Lago Puelo en el marco de una beca doctoral cofinanciada entre la Administración de Parques Nacionales (APN) y el CONICET.

La jornada formó parte del trabajo de investigación que desarrolla el Mg. Carlos Ale, integrante del área de conservación del Parque y becario doctoral, orientado a estudiar y difundir el rol ecológico de los búhos y lechuzas en los ecosistemas patagónicos.

La actividad fue guiada por Zulma Crespo, guía habilitada del Parque Nacional, junto a Carlos Ale, quienes acompañaron el recorrido y brindaron información sobre las aves rapaces nocturnas que habitan en la Comarca.

Tres especies registradas durante la salida

Durante la salida de campo se logró registrar la presencia de tres de las cuatro especies de búhos y lechuzas que habitan en la Comarca Andina:

la lechuza bataraz (Strix rufipes)

la lechuza de campanario (Tyto alba)

el caburé (Glaucidium nana)

Estos registros aportan datos valiosos para el conocimiento de la biodiversidad local y para el seguimiento de estas especies en la zona.

Rol de búhos y lechuzas en el ecosistema

El proyecto de investigación busca, además, visibilizar la importancia ecológica de estas aves rapaces nocturnas, que cumplen una función fundamental en los ecosistemas.

Los búhos y lechuzas actúan como controladores naturales de poblaciones de roedores, muchos de los cuales pueden tener relevancia zoonótica, es decir, que pueden transmitir enfermedades a las personas. Por este motivo, su presencia y conservación resultan fundamentales para el equilibrio ambiental.

Ciencia ciudadana y educación ambiental

Además de generar información científica, las salidas de campo también tienen un componente educativo. Desde el Parque Nacional remarcaron que estas actividades permiten fortalecer la educación ambiental y promover la ciencia ciudadana, acercando el conocimiento científico a la comunidad.

De esta manera, vecinos y participantes pueden conocer más sobre las especies que habitan la Comarca y comprender el valor de proteger a estos animales, muchas veces poco visibles por sus hábitos nocturnos, pero esenciales para la salud de los ecosistemas.

O.P.