La espada que estuvo 800 años bajo el mar, un tesoro que un estudiante encontró de casualidad

Un estudiante israelí protagonizó un inesperado hallazgo arqueológico mientras nadaba en el mar Mediterráneo. En el fondo del agua, frente a la playa de Dor, encontró una espada que los especialistas atribuyen a la época de las Cruzadas y que tendría unos 800 años de antigüedad.

La espada, que habría permanecido unos 800 años cubierta por sedimentos marinos, podría aportar nuevas pistas sobre los combates y la vida de los caballeros medievales en la región.

El descubrimiento ocurrió de forma accidental cuando Shlomi Katzin, estudiante de la Universidad de Haifa, detectó la empuñadura de una espada en el fondo del mar mientras nadaba cerca de la playa de Dor. Tras rescatarla, dio aviso a la Autoridad de Antigüedades de Israel, que inició el análisis del objeto.

La pieza fue estudiada mediante tomografías computarizadas, una técnica que permitió examinar su interior sin dañarla. La espada estaba cubierta por sedimentos, caracoles y organismos marinos, lo que ayudó a preservarla durante siglos.

os especialistas determinaron que mide cerca de un metro y data del siglo XII, en plena época de las Cruzadas. También creen que fue fabricada en Europa y llevada a la región por caballeros cruzados.

El análisis detectó una fractura en la hoja y deformaciones en la guarda, lo que sugiere que el arma pudo caer al mar durante un combate naval. Según el arqueólogo Joppe Gosker, todo indica que se perdió en medio de una batalla y habría pertenecido a un caballero cuyo destino aún es un misterio.

Especialistas señalaron que este tipo de objetos es muy raro en Israel. La profesora Deborah Cvikel, de la Universidad de Haifa, destacó que hallazgos como este ayudan a comprender mejor los fondeaderos y la actividad naval medieval.

Los análisis realizados con tecnología avanzada permitieron estudiar la estructura del metal sin dañarlo. Según los investigadores, la espada habría pertenecido a un caballero franco que llegó a la región tras la Primera Cruzada, lo que la convierte en un testimonio material de los conflictos de la época.