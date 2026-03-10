El Bolsón: Se cayó el sistema de turnos del Hospital y volvieron las filas

El sistema de turnos mediante inteligencia artificial que utilizaba el hospital de El Bolsón quedó temporalmente suspendido debido a un cambio en la empresa contratada por el Ministerio de Salud para su funcionamiento. Mientras se resuelve la transición administrativa, la entrega de turnos volvió de forma provisoria al sistema presencial.

“Hace seis meses que tenemos el sistema de inteligencia artificial, el bot, que toma los turnos, los pone en una lista y después nuestros compañeros van respondiendo la demanda luego de diferentes filtros”, explicó Dina Lavesini, directora del Hospital de Área El Bolsón.

Según detalló, la interrupción no responde a problemas técnicos dentro del hospital, sino a un proceso administrativo externo.

“Desde el Ministerio de Salud se está cambiando de empresa, de contratación, y eso generó un resalto en todos los hospitales que teníamos el bot. Estamos esperando que se resuelva. Esto depende de las contrataciones y excede absolutamente la complejidad del hospital de El Bolsón”, agregó Lavesini.

Cómo se están entregando los turnos ahora

Ante la suspensión del sistema digital, el hospital retomó la modalidad tradicional de entrega de turnos por ventanilla.

“En este momento volvimos a lo que hacíamos antes. El turno presencial se está dando por la ventanilla del hospital de 8 a 13 horas, respetando el día que corresponde a cada servicio”, señaló Munir Coronado, jefe del servicio de Estadística y Admisión..

La modalidad continuará hasta que desde la Secretaría de Salud Digital se autorice nuevamente el funcionamiento del bot. “Estamos esperando que nos den luz verde para retomar el sistema”, indicó Coronado.

Además, aclararon que existe la posibilidad de que el número de contacto utilizado para el sistema digital se mantenga, aunque todavía no está confirmado oficialmente.

Cupos y funcionamiento del sistema

Desde el hospital aclararon que el cupo de turnos por profesional no cambió pese a la modificación en el sistema de asignación. “El cupo siempre se respetó, ya sea a través del bot o presencial. Es la cantidad de turnos que manejamos semanalmente por servicio y es lo que tenemos para brindar a la población”, explicó Munir Coronado, jefe del servicio de Estadística y Admisión.

Hasta el momento, aseguraron que la comunidad responde con normalidad a la modalidad presencial. “No hemos tenido inconvenientes. La gente se acerca, se le asigna el turno durante la semana y hasta ahora no hubo problemas”, señaló Coronado.

Sin embargo, reconocieron que la concurrencia fue aumentando de forma progresiva en los últimos días. “Ha sido paulatino. Cada día que pasa vemos más gente que se acerca y también muchas personas preguntan cuándo volverá el sistema, porque para muchos era bastante cómodo”, comentó Coronado.

Filas desde temprano

Aunque la atención comienza a las 8 de la mañana, muchas personas llegan antes para asegurarse un turno. “Nosotros abrimos a partir de las 8 y atendemos hasta las 13, pero la gente suele llegar desde las 6:30 o 7 de la mañana”, indicó Coronado.

Avances en la digitalización del sistema de salud

Más allá de la interrupción del bot, desde el hospital remarcaron que continúa el proceso de modernización del sistema sanitario. “Estamos transitando una etapa digital que para nosotros es un salto muy grande. Nos estamos readecuando como trabajadores y entendemos las dificultades que genera para la población esta ida y venida”, explicó Pedro Water, jefe la Dirección del Área Programática (DAPA).

En ese marco, se anunció la incorporación de computadoras y sistemas digitales en los centros de atención primaria de la zona. “Cada centro de salud va a tener computadoras en los consultorios para que el médico pueda trabajar con una historia clínica digital, interactuando con el hospital y con el sistema provincial”, adelantó Water.

Además, señalaron que se viene trabajando para reorganizar la atención médica y evitar la sobrecarga en la guardia. “Se generaron consultorios verdes por la tarde para descomprimir la guardia, de modo que la guardia quede enfocada solamente en emergencias”, explicó Pedro Water.

Con el descenso de la temporada turística en El Bolsón, desde el hospital esperan que la demanda sanitaria comience a estabilizarse mientras continúan trabajando para mejorar el sistema de atención.

O.P.