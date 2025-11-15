En moto y encapuchados asaltaron un camión con pollos: se llevaron 7 millones de pesos

Un violento hecho delictivo conmocionó este viernes por la tarde a la comunidad de Caleta Olivia, cuando dos delincuentes armados abordaron el camión de una distribuidora de pollo y lograron sustraer una suma aproximada de siete millones de pesos. El ataque ocurrió mientras el conductor realizaba su recorrido habitual, sin advertir que estaba siendo seguido por los asaltantes.

Según las primeras informaciones, los dos hombres se movilizaban en una motocicleta y actuaron con rapidez y a cara descubierta. Tras interceptar el vehículo, intimidaron al chofer apuntándole con un arma de fuego y exigieron la entrega del dinero que llevaba consigo por las cobranzas del día.

Una vez consumado el robo, los malvivientes escaparon del lugar a gran velocidad en la misma moto en la que habían llegado. El conductor, aún en estado de shock, dio aviso inmediato a las autoridades.

Al lugar acudió personal de la División Comisaría Segunda, que tomó intervención en el caso y comenzó con las primeras diligencias. La Policía realizó un relevamiento en la zona, entrevistó a testigos y solicitó registros de cámaras de seguridad cercanas para intentar reconstruir la ruta de escape de los delincuentes.

Las autoridades trabajan bajo la hipótesis de que el robo habría sido planificado, dado que los asaltantes conocían los movimientos del camión y el dinero transportado. Por ello, se dispusieron distintas medidas para identificar a los sospechosos y avanzar en la investigación.

Hasta el momento, no se registraron detenciones y el monto sustraído continúa sin ser recuperado. Desde la comisaría interviniente pidieron a la comunidad que aporte cualquier dato que pueda resultar de utilidad para dar con los autores del hecho.

El robo armado reavivó la preocupación entre los trabajadores repartidores y comerciantes de la ciudad, que advierten un incremento en los hechos violentos durante las últimas semanas. La Policía reforzó los patrullajes preventivos en distintos barrios para evitar nuevos ataques de este tipo.

La investigación continúa y se espera que en las próximas horas surjan nuevos elementos que permitan dar con los responsables del asalto.