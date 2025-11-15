Insultos, uñas postizas al aire y trompadas en la pelea de dos mujeres por el mismo hombre

Una madrugada agitada en Ushuaia terminó con dos mujeres enfrentadas a los gritos —y algo más— por el mismo hombre. Los vecinos aseguran que volaron insultos, uñas postizas y hasta algún recuerdo sentimental.

En plena madrugada, el barrio La Cantera se transformó en escenario de una escena digna de una noche boxística. Dos mujeres comenzaron a golpearse por cuestiones amorosas. Incluso, el susodicho se encontraba presente y fue el que evito que se separen y busco que continué la pelea.

Según testigos, el motivo fue el mismo hombre, protagonista de una situación que terminó convocando a varios vecinos curiosos y, finalmente, a la policía.

La situación se calmó cuando la presunta engañada, empezaba a perder el control de la situación. En el vídeo se puede observar que la presunta engañada, fue quien sin mediar palabras comienza a agredir al rincón de buzo blanco, que empezaba a igualar la riña boxística y lograba ponerse de pie, luego de irse a la lona.

Luego del hecho, ambas peleadores se metieron cada una en un coche, a los gritos de "mira que voy a estar con este pelotudo", haciendo referencia a sujeto que evitó que se separen y el era centro del triángulo amoroso.

Texto y foto: Crónicas Fueguinas