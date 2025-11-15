15°
Sabado 15 de Noviembre de 2025
15 de Noviembre de 2025
patagonia
Por Redacción Red43

Insultos, uñas postizas al aire y trompadas en la pelea de dos mujeres por el mismo hombre

Ocurrió en plena calle en la ciudad de Ushuaia. El sujeto que estaba presente no hizo nada para evitar la pelea. Después cada una partió en un coche y todo quedó en una gresca por amor.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Una madrugada agitada en Ushuaia terminó con dos mujeres enfrentadas a los gritos —y algo más— por el mismo hombre. Los vecinos aseguran que volaron insultos, uñas postizas y hasta algún recuerdo sentimental.

 

En plena madrugada, el barrio La Cantera se transformó en escenario de una escena digna de una noche boxística. Dos mujeres comenzaron a golpearse por cuestiones amorosas. Incluso, el susodicho se encontraba presente y fue el que evito que se separen y busco que continué la pelea. 

 

Según testigos, el motivo fue el mismo hombre, protagonista de una situación que terminó convocando a varios vecinos curiosos y, finalmente, a la policía.

 

La situación se calmó cuando la presunta engañada, empezaba a perder el control de la situación. En el vídeo se puede observar que la presunta engañada, fue quien sin mediar palabras comienza a agredir al rincón de buzo blanco, que empezaba a igualar la riña boxística y lograba ponerse de pie, luego de irse a la lona. 

 

Luego del hecho, ambas peleadores se metieron cada una en un coche, a los gritos de "mira que voy a estar con este pelotudo", haciendo referencia a sujeto que evitó que se separen y el era centro del triángulo amoroso. 

 

Texto y foto: Crónicas Fueguinas

 

 

 

