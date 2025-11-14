20°
Por Redacción Red43

El hombre que murió solo de un paro cardíaco y ningún familiar quiso hacerse cargo del cuerpo

La policía lo encontró en su cama ya sin vida. Después se comprobó que fue una muerte natural. Avisaron a los familiares, pero ninguno aceptó darle sepultura.
Por Redacción Red43

Un hombre fue hallado sin vida en su domicilio de la calle España de la localidad de Caleta Olivia y ningún familiar quiso hacerse cargo de él. El ciudadano fue hallado sin vida por personal de la Policía de Santa Cruz, a las 23 horas del martes pasado, tras la denuncia de un conocido que fue a visitarlo.

 

Al no recibir respuesta, y notando la llave estaba colocada por dentro, el vecino de 45 años decidió contactar a personal policial. Al llegar al lugar, los oficiales intentaron comunicarse telefónicamente con el propietario y escucharon el timbre del teléfono desde el interior. Ante la sospecha, se solicitó la intervención de los Bomberos, quienes forzaron la puerta de entrada.

 

Una vez dentro de la vivienda, encontraron a Jorge Alberto Amengual sin vida en su habitación, recostado boca abajo sobre la cama. La médica policial examinó el cuerpo y certificó que la causa del deceso fue un paro cardiorrespiratorio, por lo que se trató de una muerte natural.

 

Se ordenó tomar declaración testimonial al denunciante y establecer una custodia policial en el domicilio hasta que se localizara a algún familiar para la entrega del cuerpo, el DNI y el certificado de defunción. Nadie quiso hacerse cargo.

 

 

 

