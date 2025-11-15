El municipio presentó el presupuesto 2026, destinará el 18% del presupuesto a obras públicas y repite el excedente financiero

El panorama financiero de Esquel para el próximo año ya está definido: el intendente Matías Taccetta elevó ayer viernes al Concejo Deliberante el Presupuesto 2026, que asciende a la cifra exacta de $46.670.596.678,03. Este monto fue elaborado siguiendo las proyecciones económicas nacionales y provinciales, que estiman una inflación interanual entre el 7% y el 12%, un superávit primario del 2,2% del PBI y un crecimiento económico del 4,5%.
Fuerza Propia y Excedente Financiero
Desde el Ejecutivo Municipal destacaron que la solidez del proyecto radica en la autosuficiencia financiera de la ciudad. Los cálculos indican que el 71% de los ingresos provendrán de la recaudación propia, mientras que solo el 29% corresponderá a recursos externos.
Esta estructura se presenta, según el Municipio, “en el marco de una gestión orientada a la austeridad, la eficiencia y la transparencia”. Como resultado, la administración presenta por segundo año consecutivo un presupuesto equilibrado con excedente financiero.
El 18% de Récord para Infraestructura
La distribución del gasto refleja las prioridades del Ejecutivo. Si bien el 57% estará destinado a sueldos y contratos para mantener la prestación de servicios esenciales, el presupuesto destaca dos asignaciones inéditas:
-
Obras Públicas: Se destinará el 18% del total del presupuesto a obras públicas y mejoras de infraestructura, un porcentaje que ha sido calificado como histórico en los últimos años.
-
Turismo y Cultura: La Secretaría de Turismo, Deportes y Cultura también contará con un importante 18% del presupuesto, buscando fortalecer las actividades deportivas, culturales y la promoción de la ciudad.
Las obras contempladas bajo esta fuerte inversión son claves para el desarrollo urbano, incluyendo:
-
Un nuevo módulo de la Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos.
-
El Plan municipal de cordón cuneta y adoquinado.
-
Obras de infraestructura básica en barrios como Ceferino, Valle Chico y Cañadón de Bórquez.
-
Conexiones de gas y viviendas por obra delegada.
-
La finalización del Gimnasio Municipal N.º 2.
-
La compra de maquinaria esencial para servicios públicos.
Desde el Municipio afirman que esta inversión permitirá “seguir transformando la ciudad” y mejorando los servicios comunitarios en los próximos 12 meses.