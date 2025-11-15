El municipio presentó el presupuesto 2026, destinará el 18% del presupuesto a obras públicas y repite el excedente financiero

El panorama financiero de Esquel para el próximo año ya está definido: el intendente Matías Taccetta elevó ayer viernes al Concejo Deliberante el Presupuesto 2026, que asciende a la cifra exacta de $46.670.596.678,03. Este monto fue elaborado siguiendo las proyecciones económicas nacionales y provinciales, que estiman una inflación interanual entre el 7% y el 12%, un superávit primario del 2,2% del PBI y un crecimiento económico del 4,5%.

Fuerza Propia y Excedente Financiero

Desde el Ejecutivo Municipal destacaron que la solidez del proyecto radica en la autosuficiencia financiera de la ciudad. Los cálculos indican que el 71% de los ingresos provendrán de la recaudación propia, mientras que solo el 29% corresponderá a recursos externos.

Esta estructura se presenta, según el Municipio, “en el marco de una gestión orientada a la austeridad, la eficiencia y la transparencia”. Como resultado, la administración presenta por segundo año consecutivo un presupuesto equilibrado con excedente financiero.

El 18% de Récord para Infraestructura

La distribución del gasto refleja las prioridades del Ejecutivo. Si bien el 57% estará destinado a sueldos y contratos para mantener la prestación de servicios esenciales, el presupuesto destaca dos asignaciones inéditas:

Obras Públicas: Se destinará el 18% del total del presupuesto a obras públicas y mejoras de infraestructura, un porcentaje que ha sido calificado como histórico en los últimos años.

Turismo y Cultura: La Secretaría de Turismo, Deportes y Cultura también contará con un importante 18% del presupuesto, buscando fortalecer las actividades deportivas, culturales y la promoción de la ciudad.

Las obras contempladas bajo esta fuerte inversión son claves para el desarrollo urbano, incluyendo:

Un nuevo módulo de la Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos.

El Plan municipal de cordón cuneta y adoquinado .

Obras de infraestructura básica en barrios como Ceferino, Valle Chico y Cañadón de Bórquez .

Conexiones de gas y viviendas por obra delegada.

La finalización del Gimnasio Municipal N.º 2.

La compra de maquinaria esencial para servicios públicos.

Desde el Municipio afirman que esta inversión permitirá “seguir transformando la ciudad” y mejorando los servicios comunitarios en los próximos 12 meses.