Con un total de 54 partidos, arranca hoy la Copa Challenger de Newcom Femenino

(Por Carlos "el Chavo" Ortiz). - Hoy es el día. Llegó el momento para divertirse y pasarla bien. Además, para la localidad de Trevelin, es una nueva inyección económica en tiempos de crisis.

Es que más de 400 personas, de distintos lugares de la Patagonia están alojadas en Trevelin gracias al deporte.

El Grupo El Molino Newcom se cargó la mochila en esto de organizar la tercera edición de la Copa Challenger de Newcon Femenino, torneo que tiene el apoyo de muchos comercios locales y sobre todo de la Secretaría de Deportes de la Municipalidad de Trevelin y sus parajes.

Con récord de participantes, el torneo se desarrollará en tres categorías: más de 40 años, más de 50 años y más de 60 años, todos ellos en la rama femenina quienes jugarán hoy (a partir de las 9 de la mañana) un total de 54 partidos, todos ellos de la etapa clasificatoria.

Estarán presentes equipos de Gobernador Costa, Rawson, Paso del Sapo, Trelew, Alto Rio Senguer, Comodoro Rivadavia, Zapala, Esquel, Lago Puelo, Neuquén, Lagunita Salada, Bariloche, Junín de los Andes, Villa La Angostura y los locales de Trevelin.

En tanto mañana se jugarán los encuentros finales de todas las categorías, tanto para determinar el podio, como las posiciones finales.

Habrá premios, en dinero en efectivo, para los cuatro primeros de cada una de las categorías, las entradas para presenciar los partidos son libres y gratuitas, en tanto habrá servicio de buffet, con muchas cosas ricas para degustar.

LAS DISTINTAS ZONAS

En la categoría +40 años, se armaron dos zonas de cuatro equipos cada una, donde clasificarán los dos primeros a la fase de semifinales.

Zona 1: Sudestada de Trelew, Afroditas de Paso del Sapo, Abrojal de Esquel y Dragonas de Gobernador Costa.

Zona 2: Anay de Lagunita Salada, Fontana de Trevelin, Arrayanes de Lago Puelo y Eluney de Comodoro Rivadavia.

En la categoría +50 años se armaron cuatro zonas, teniendo en cuenta que participarán 16 elencos. Clasifican los dos mejores de cada zona para llegar a los cuartos de final.

Zona 1: Newen de Junín de los Andes, Eluney de Comodoro Rivadavia, Del Sur de Neuquén y Rawson Cap de Rawson.

Zona 2: Águilas Doradas de Esquel, Lihué de Neuquén, Suyai de Trelew y Aneley de Zapala.

Zona 3: Luciérnagas de Lago Puelo, RK8 de Comodoro Rivadavia, Tuma de Comodoro Rivadavia y Choiques de Trelew.

Zona 4: Gigantes Patagónicos de Neuquén, Toninas de Rawson, Sudestada de Trelew y Newen de Comodoro Rivadavia.

En la categoría +60 años participarán 12 equipos y se armaron tres zonas de cuatro elencos cada una.

Clasifican los dos mejores de cada zona y los dos mejores terceros para los Cuartos de Final.

Las zonas están compuestas de la siguiente manera:

Zona 1: Es lo que hay de Villa La Angostura, Choiques de Trelew, Las Nahuel de Bariloche y Deportivo Senguer de Alto Rio Senguer.

Zona 2: Tuma de Comodoro Rivadavia, Abrojal de Esquel, Del Sur de Neuquén y Eluney de Comodoro Rivadavia.

Zona 3: Águilas Doradas de Esquel, Toninas de Rawson, Del Campo de Esquel y Sudestada de Trelew.