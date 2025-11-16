13°
16° 10°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Domingo 16 de Noviembre de 2025
Logo Red43
RED43 sociedad
16 de Noviembre de 2025
sociedad |
Por Redacción Red43

Provincia y sindicatos del sector pesquero garantizaron la paz social y el reinicio de la actividad

Representantes de STIA, SICONARA, SOMU, Centro de Patrones y AACPYPP participaron del encuentro en Rawson y ratificaron el reinicio de la actividad para todos los trabajadores representados.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Funcionarios del Gobierno del Chubut se reunieron con representantes de los gremios del sector pesquero, en el marco del acuerdo rubricado entre la Provincia y la empresa Red Chamber S.A., homologado por el Superior Tribunal de Justicia, en el marco del reinicio de la actividad de la firma pesquera en la localidad de Puerto Madryn.

 

Participaron del encuentro, que se llevó adelante en las instalaciones de la Secretaría de Trabajo, los secretarios de Pesca de Chubut, Andrés Arbeletche; de Trabajo, Nicolás Zárate; el fiscal de Estado, Andrés Meiszner; y el asesor General de Gobierno, Emiliano Chialva; mientras que por parte del sector gremial, asistieron Luis Nuñez y José Díaz (STIA); Jorge Maldonado y Germán Velasco (SICONARA); Daniel Cisterna y César Zapata (SOMU); Marcelo Romero y Marcelo Quintero (Centro de Patrones); y Hernán García y Héctor Comercio (AACPYPP).

 

Durante la reunión, todas las partes garantizaron la paz social y ratificaron el reinicio de la actividad para todos los trabajadores representados por los respectivos gremios.

T.B

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Nilda “Titina” Chemín: solidaridad en modo infinito.
2
 El maestro Gabriel Egmann emocionó con su discurso en la Escuela 188 sobre el verdadero sentido de la tradición
3
 El éxito del acto de Tradición que movilizó a Alto Río Percy y contó con el apoyo del Intendente
4
 Caos quimico y fuego gigante: La Explosión en Spegazzini dejó 22 heridos y una alerta ambiental desmentida
5
 La memoria viva de Don Toto, un carrero de toda la vida en Río Percy
1
 Lirio, la nueva tienda de indumentaria de Esquel, ofrece ropa formal e informal para toda la familia
2
 Festejos en Esquel y Trevelin tras la victoria de Boca ante River
3
 QEPD Víctor Homero Argel
4
 Martín Pena asume ATECh Provincial con el desafío de unificar las demandas de las seis regionales
5
 La Escuela 24 Celebró el Día de la Tradición con el "disfrute" de los estudiantes
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -