Perdió el control del vehículo, despistó y terminó en el Hospital

El accidente de tránsito se registró este martes por la mañana en El Bolsón, cuando un vehículo protagonizó un despiste en una esquina de la ciudad. Como consecuencia del hecho, la persona que conducía el rodado fue trasladada al hospital para su evaluación.

Según informaron los Bomberos Voluntarios de El Bolsón, el aviso se recibió a las 11:16 horas, alertando sobre un siniestro vial en la intersección de Las Heras y Piazzola. Tras el llamado, se despachó una unidad de rescate hacia el lugar.

Un Volkswagen Gol despistó en una esquina

Al arribar al lugar, constataron que se trataba de un Volkswagen Gol que había sufrido un despiste. El vehículo tenía un solo ocupante al momento del accidente.

La persona fue asistida en el lugar y posteriormente trasladada en ambulancia al hospital local para recibir atención médica y descartar posibles lesiones.

Participaron del operativo Bomberos Voluntarios de El Bolsón, efectivos de Policía de Río Negro, personal de Gendarmería Nacional Argentina y profesionales del Hospital de Área El Bolsón.

O.P.