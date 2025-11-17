18°
Lunes 17 de Noviembre de 2025
17 de Noviembre de 2025
Por Redacción Red43

Vientos intensos en Alto Río Percy: así se vive el alerta naranja de este lunes

Vecinos de la comunidad registraron desde sus casas las ráfagas intensas que marcaron la mañana de este lunes 17 de noviembre, en medio del alerta naranja emitido por el Servicio Meteorológico Nacional.
La localidad de Alto Río Percy amaneció este lunes 17 de noviembre bajo el impacto del alerta naranja por vientos fuertes emitido por el Servicio Meteorológico Nacional. Fueron los propios vecinos quienes, desde la seguridad de sus hogares, registraron en videos cómo las ráfagas sacudían árboles, techos y estructuras durante toda la mañana.

 

Las imágenes que comenzaron a compartirse muestran un escenario de ráfagas sostenidas, polvo en suspensión y un entorno completamente alterado por la fuerza del viento. Aunque la actividad cotidiana es reducida en esta zona, muchos habitantes decidieron permanecer en sus viviendas para evitar riesgos ante el incremento de la intensidad.

 

Las autoridades locales recomendaron extremar precauciones, limitar los traslados y mantenerse informados a través de los canales oficiales, mientras se espera que el fenómeno continúe afectando a la región durante el resto de la jornada.

 

 

