Lunes 17 de Noviembre de 2025
17 de Noviembre de 2025
Por Redacción Red43

Protección Civil recuerda cómo actuar en caso de ramas caídas

Ante las condiciones de fuertes vientos anunciadas, el teléfono del ente municipal que se encarga de la recolección y control de este tipo de materiales.
Ante las condiciones climáticas por fuertes vientos, los vecinos  pueden reportar emergencias y caída de árboles o ramas.

 

En ese caso, la vía de contacto es a través del número de WhatsApp de Protección Civil: 2945 - 595212.

 

Las ráfagas esperadas para este día oscilan entre 60 y 140 kilómetros por hora, y ante esa posibilidad, las precauciones necesarias en caso de áreas sensibles como el tendido electico y la circulación en las calles y espacios verdes.

 

