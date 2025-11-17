Protección Civil recuerda cómo actuar en caso de ramas caídas

Ante las condiciones climáticas por fuertes vientos, los vecinos pueden reportar emergencias y caída de árboles o ramas.

En ese caso, la vía de contacto es a través del número de WhatsApp de Protección Civil: 2945 - 595212.

Las ráfagas esperadas para este día oscilan entre 60 y 140 kilómetros por hora, y ante esa posibilidad, las precauciones necesarias en caso de áreas sensibles como el tendido electico y la circulación en las calles y espacios verdes.

