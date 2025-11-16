Fauna Urbana refuerza controles por perros sueltos y advierte que aplicará sanciones

El equipo de Fauna Urbana de Esquel está reforzando su trabajo de educación y control con el objetivo de garantizar la convivencia responsable en la ciudad, debido a la problemática de los perros sueltos en la vía pública. Desde el área advierten sobre una importante presencia de animales sin control y reiteran que, ante la reincidencia de los dueños, se aplicarán sanciones.

Patricia Giacobone, La responsable de Fauna Urbana señaló que se encuentran con muchos casos de perros sueltos en la vía pública y "todos tienen tutores". Según explicó, "prácticamente ya no existen perros comunitarios. Es más que todo la irresponsabilidad de los tutores”.

La Problemática de los "Serenos"

Una de las "malas costumbres" identificadas por el área es el uso de perros como "serenos". Giacobone detalló que estos son los perros semi domiciliados, que de día están en la calle y son alimentados por los vecinos, y de noche son ingresados por sus tutores para que cuiden el predio.

Ante esta situación, desde el área piden a los vecinos que realicen las denuncias para que puedan intervenir. “En esos casos pedimos a los vecinos que los denuncien y nosotros intervenimos”.

El Trabajo del Equipo y la Lucha contra el Maltrato

A pesar de ser un equipo reducido que cuenta con poco personal, el área de Fauna Urbana realiza una labor comprometida que se extiende de 7 a 19 horas. La responsable lamentó que "hay días que estamos desbordados de trabajo" y que, por reglamento, los inspectores deben salir de a dos, lo que a veces complica las tareas.

El área también está trabajando junto a la Agencia Ambiental de Maltrato Animal y recibe muchas denuncias. Los inspectores recorren toda la ciudad, haciendo “lo humanamente posible”.

El Departamento de Fauna Urbana se encuentra ubicado en Chacabuco e Hipólito Irigoyen y también pueden comunicarse al 2945-691623.

Patricia Giacobone destacó el compromiso del personal, indicando que el grupo de inspectores "es muy bueno" y trabaja junto a la veterinaria, quien sale con ellos. Gracias a esta labor, se realizan controles antirrábicos y se ha notado una merma importante tanto en denuncias como en camadas indeseadas. Si bien cada tanto ingresan algunos casos, “no son tantos como antes”, precisó.



T.B