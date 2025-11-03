Feriado bancario en todo el país: Qué trámites se frenan este jueves 6 de noviembre

El jueves 6 de noviembre los bancos de toda la Argentina no atenderán al público por la conmemoración del Día del Bancario, una fecha que tiene carácter de feriado nacional para los trabajadores del sector financiero.

Durante la jornada, no habrá atención presencial en ninguna sucursal, por lo que quienes necesiten realizar trámites o gestiones con firma deberán anticiparse o postergarlas hasta el día siguiente.

Qué servicios funcionarán con normalidad

Aunque las puertas de los bancos estarán cerradas, los canales digitales seguirán activos:

Homebanking y apps móviles para pagos, transferencias, consultas y recargas.

Cajeros automáticos en todo el país.

Extracciones de efectivo con tarjeta de débito en supermercados, estaciones de servicio y farmacias.

Compras con tarjeta de débito, crédito y billeteras virtuales.

Las operaciones con vencimiento el 6 de noviembre se acreditarán el día hábil siguiente, según confirmaron las cámaras compensadoras.

Qué servicios estarán suspendidos

Atención al público en ventanillas.

Trámites presenciales o gestiones con firma.

Compensación de cheques y pagos con vencimiento en la fecha del feriado.

Por qué se celebra el Día del Bancario

La jornada conmemora la fundación de la Asociación Bancaria, el 6 de noviembre de 1924, el sindicato que agrupa a los empleados del sector financiero.

Su origen se remonta a las primeras huelgas de empleados de bancos, en especial la realizada el 19 de abril de 1919 en el Banco Provincia, durante el gobierno de Hipólito Yrigoyen. Aquel reclamo fue fundamental para lograr el reconocimiento formal del gremio y mejores condiciones laborales.

El artículo 50 del convenio colectivo establece que este día se rige “como feriado nacional para todos los trabajadores bancarios”, motivo por el cual las entidades financieras suspenden sus actividades cada 6 de noviembre.

O.P.