Chubut declaró la emergencia climática: ¿Qué implica?

La Provincia del Chubut declaró este lunes 17 de noviembre el estado de emergencia climática debido a los fuertes vientos que golpean a gran parte del territorio, con ráfagas que en algunos puntos superaron los 140 km/h. La medida fue dispuesta por el gobernador Ignacio “Nacho” Torres ante las alertas roja, naranja y amarilla emitidas por el Servicio Meteorológico Nacional.

Suspensión total de actividades escolares

El Ministerio de Educación anunció la suspensión de todas las actividades en las escuelas provinciales durante la jornada de este lunes. La decisión abarca a todos los niveles y modalidades, tanto en establecimientos urbanos como rurales, y busca reducir la exposición de estudiantes, docentes y personal auxiliar a un fenómeno climático de alto riesgo.

Servicios de salud solo con guardias mínimas

La Secretaría de Salud provincial definió un funcionamiento limitado en los establecimientos sanitarios. Solo se sostendrán guardias esenciales, priorizando emergencias y urgencias. Se restringieron los traslados no indispensables y se pidió evitar toda actividad que pudiera exponer al personal y a los pacientes a situaciones de peligro.

Personal no esencial sin asistencia y suspensión de tareas al aire libre

Desde la Subsecretaría de Protección Ciudadana se dispuso suspender las actividades laborales del personal no esencial del Estado. También se ordenó detener todas las tareas que se desarrollen al aire libre, tanto en organismos provinciales como municipales, para prevenir accidentes vinculados a la caída de ramas, postes o voladuras de objetos.

Restricciones en rutas nacionales

Para evitar incidentes viales en un contexto de baja visibilidad y fuertes ráfagas cruzadas, se restringió la circulación de todo tipo de vehículos en los siguientes tramos:

Ruta Nacional 3 : Trelew – límite con Santa Cruz.

Ruta Nacional 26 : Comodoro Rivadavia – empalme con Ruta 40.

Ruta Nacional 40 : Gobernador Costa – límite con Santa Cruz.

Ruta Nacional 260: Empalme con Ruta 40 – límite con Chile.

La habilitación de estos corredores quedará supeditada a la evolución del fenómeno durante el transcurso de la jornada.

O.P.