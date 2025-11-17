15°
Comarca Andina, Argentina
Lunes 17 de Noviembre de 2025
17 de Noviembre de 2025
Cable caído generó chispas y un principio de incendio

Un cable de energía cortado provocó chispas y quemó una pequeña superficie de pasto. La intervención de Bomberos evitó que el episodio pasara a mayores.
Bomberos Voluntarios de El Bolsón debieron intervenir este sábado en Villa Turismo, luego de que un llamado al 911 alertara sobre un cable caído que generaba chispas y había comenzado a quemar pasto en la zona de calle Pitío y Los Ñires. La información fue confirmada por Soledad Millaleo, segunda jefa del Cuerpo Activo, quien detalló el procedimiento y el alcance del incidente.

 

Según precisó Millaleo, el 911 recibió el aviso de vecinos que observaron un cable cortado “haciendo chispa” y advirtieron que el fuego ya había alcanzado un pequeño sector de vegetación. Ante el riesgo de propagación, se despacharon dos unidades de Bomberos al lugar.

 

 

Al arribar, el personal constató que el cable de energía eléctrica estaba efectivamente seccionado y generando riesgo, por lo que se solicitó de inmediato la intervención de EDERSA. Los bomberos trabajaron sobre el foco ígneo inicial, que afectó aproximadamente un metro por un metro de superficie, evitando que el fuego avanzara.

 

 

 

