Lunes 17 de Noviembre de 2025
17 de Noviembre de 2025
Realizarán una jornada de formación sobre cannabis medicinal

La capacitación reunirá a referentes en salud, genética y producción, e incluirá orientación clínica sin costo para vecinos y vecinas que requieran asesoramiento médico sobre el uso terapéutico del cannabis.
La Municipalidad de Lago Puelo, a través de la Secretaría de Producción y su División de Gestión de Cáñamo Industrial y Cannabis Medicinal, anunció la realización de la 2° Jornada de Formación orientada a profesionales, cultivadores, pacientes y comunidad interesada en el uso terapéutico y productivo del cannabis. El encuentro se desarrollará el sábado 22 de noviembre, de 14 a 18 horas, en el Microcine de la Casa de la Cultura, con cupos limitados.

 

La iniciativa busca fortalecer la educación como herramienta central para impulsar políticas públicas que garanticen el acceso seguro, responsable y regulado al cannabis medicinal. Desde el área organizadora remarcaron que la capacitación continua es fundamental para acompañar la demanda creciente de información confiable, basada en evidencia científica y ajustada a la normativa vigente.

 

 

Especialistas invitados y contenidos de la jornada

 

El panel estará conformado por tres referentes con amplia trayectoria en el campo del cannabis:

 

• José Dumm – Ingeniero Agrónomo.
Reconocido en la zona, brindará una exposición técnica sobre nutrición de plantas fotoperiódicas y automáticas en sus distintos ciclos de vida.

 

• Dr. Vicente Mazzaglia – Neurocirujano.
Pionero en el uso terapéutico del cannabis, presentará un abordaje basado en evidencia científica y pautas actuales de utilización clínica. Además, ofrecerá turnos gratuitos para vecinos y vecinas de Lago Puelo que necesiten orientación médica.

 

• Alberto Rivero – Old School Breeder.
Especialista en genética y preservación de variedades medicinales, realizará una demostración en vivo de métodos de extracción, explicando cómo aprovechar al máximo los compuestos activos de la planta.

 

Inscripción y cupos

 

Las inscripciones ya están abiertas y los cupos son limitados. El número de contacto es el 2945 91 4929 / 2944 69 6553.

 

 

 

