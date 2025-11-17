Realizarán una jornada de formación sobre cannabis medicinal

La Municipalidad de Lago Puelo, a través de la Secretaría de Producción y su División de Gestión de Cáñamo Industrial y Cannabis Medicinal, anunció la realización de la 2° Jornada de Formación orientada a profesionales, cultivadores, pacientes y comunidad interesada en el uso terapéutico y productivo del cannabis. El encuentro se desarrollará el sábado 22 de noviembre, de 14 a 18 horas, en el Microcine de la Casa de la Cultura, con cupos limitados.

La iniciativa busca fortalecer la educación como herramienta central para impulsar políticas públicas que garanticen el acceso seguro, responsable y regulado al cannabis medicinal. Desde el área organizadora remarcaron que la capacitación continua es fundamental para acompañar la demanda creciente de información confiable, basada en evidencia científica y ajustada a la normativa vigente.

Especialistas invitados y contenidos de la jornada

El panel estará conformado por tres referentes con amplia trayectoria en el campo del cannabis:

• José Dumm – Ingeniero Agrónomo.

Reconocido en la zona, brindará una exposición técnica sobre nutrición de plantas fotoperiódicas y automáticas en sus distintos ciclos de vida.

• Dr. Vicente Mazzaglia – Neurocirujano.

Pionero en el uso terapéutico del cannabis, presentará un abordaje basado en evidencia científica y pautas actuales de utilización clínica. Además, ofrecerá turnos gratuitos para vecinos y vecinas de Lago Puelo que necesiten orientación médica.

• Alberto Rivero – Old School Breeder.

Especialista en genética y preservación de variedades medicinales, realizará una demostración en vivo de métodos de extracción, explicando cómo aprovechar al máximo los compuestos activos de la planta.

Inscripción y cupos

Las inscripciones ya están abiertas y los cupos son limitados. El número de contacto es el 2945 91 4929 / 2944 69 6553.

O.P.